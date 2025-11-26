Home Viajes "cómo llegar a la laguna san rafael: guía para visitar uno de los ..."

Cómo llegar a la Laguna San Rafael: guía para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más espectaculares

Conoce las rutas reales, los operadores confiables y los precios actualizados para visitar la Laguna San Rafael, uno de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes. Accesos desde Río Tranquilo, Chacabuco y vía aérea, junto a recomendaciones clave para tu viaje por Aysén.

Eduardo Córdova
Cómo llegar a la Laguna San Rafael: guía para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más espectaculares

La Laguna San Rafael es uno de los lugares turísticos en Chile más impresionantes, ubicada en la Región de Aysén y famosa por su glaciar, sus enormes témpanos de hielo y su acceso a través de fiordos y canales australes.

Debido a su aislamiento geográfico, llegar hasta este destino requiere combinar rutas terrestres, marítimas o aéreas. En esta guía encontrarás información precisa, accesos reales y operadores confiables para planificar tu viaje.

Cómo llegar a la Laguna San Rafael desde Puerto Río Tranquilo: acceso clásico hacia uno de los lugares turísticos en Chile

Puerto Río Tranquilo es el punto más utilizado para visitar la Laguna San Rafael, gracias a su conexión con el valle Exploradores y su oferta estable de tours. Para llegar:

  • Tomar la Carretera Austral (Ruta 7) desde Coyhaique hacia el sur, recorriendo aproximadamente 215 km hasta Puerto Río Tranquilo.
  • El tiempo de viaje es de 4 a 5 horas, dependiendo del estado del camino.
  • Desde Río Tranquilo, continuar por la Ruta X-728 hacia Bahía Exploradores (90 minutos), donde se embarca hacia la laguna.

La navegación dura entre 6 y 7 horas en total, y puede variar según el clima, que en Aysén suele ser cambiante y ventoso.

Cómo llegar a la Laguna San Rafael desde Puerto Chacabuco: navegación tradicional hacia este emblemático lugar turístico en Chile

Puerto Chacabuco es el puerto principal para quienes buscan un viaje marítimo más prolongado, recorriendo fiordos, bosques húmedos y el canal Messier antes de llegar a la laguna. Para llegar:

  • Desde Coyhaique, tomar la Ruta 240 hacia Puerto Aysén y luego Puerto Chacabuco (1 hora y media).
  • Abordar catamaranes o embarcaciones turísticas que recorren los fiordos del sur hasta la Laguna San Rafael.

El viaje por mar suele durar entre 10 y 12 horas, lo que lo convierte en una experiencia más contemplativa y paisajística.

Cómo llegar a la Laguna San Rafael por vía aérea: alternativa exclusiva entre los lugares turísticos en Chile

También es posible sobrevolar la Laguna San Rafael en avioneta o vuelo chárter, una opción rápida pero más costosa. Para hacerlo:

  • Tomar vuelos chárter desde Coyhaique (Aeródromo Teniente Vidal).
  • Los vuelos duran entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo del operador.
  • En algunos casos, permiten sobrevolar el Campo de Hielo Norte y observar el glaciar desde el aire.

Esta alternativa es ideal para viajeros que buscan una experiencia exclusiva o que tienen poco tiempo disponible.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más aislados

Para disfrutar de la experiencia de forma segura:

  • Reservar con anticipación, especialmente en enero y febrero.
  • Llevar abrigo térmico, gorro y guantes, ya que el frío en el fiordo es intenso.
  • Consultar siempre el clima antes del viaje, porque el viento puede suspender las salidas.
  • Seguir las indicaciones del guía, especialmente al acercarse a témpanos o zonas de desprendimiento.
  • Evitar acercarse al hielo por cuenta propia, ya que los trozos pueden volcar o quebrarse sin aviso.

La Laguna San Rafael combina hielo milenario, fiordos australes y una de las postales más impactantes del sur de Chile.

Su acceso remoto y la necesidad de navegar o volar le dan un carácter único, convirtiéndola en uno de los lugares turísticos en Chile que promete una experiencia profunda y memorable.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
