Home Viajes "cómo llegar a la nieve de santiago: guía práctica para disfrutar ..."

Cómo llegar a la nieve de Santiago: guía práctica para disfrutar los lugares turísticos de Chile

Desde Farellones y Valle Nevado hasta La Parva y Colorado, la nieve de Santiago es parte esencial de los lugares turísticos de Chile. Aquí encontrarás rutas, transportes disponibles y recomendaciones para planificar tu visita sin contratiempos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Entre los lugares turísticos de Chile, la nieve de Santiago destaca como uno de los panoramas favoritos en invierno.

Miles de visitantes —tanto chilenos como extranjeros— suben cada temporada a la cordillera para conocer centros de ski, jugar con la nieve, tomar fotografías y disfrutar de la montaña.

Llegar es sencillo si sabes qué ruta tomar, qué precauciones considerar y cuáles son los mejores horarios para evitar tacos. Esta guía explica cómo llegar a la nieve de Santiago de manera clara y segura.

Lanzamiento oficial de la temporada de invierno en Valle Nevado.
Lanzamiento oficial de la temporada de invierno en Valle Nevado (Imagen: aton).

Farellones: el acceso más popular entre los lugares turísticos de Chile

Farellones es el punto de entrada a los principales centros de ski y uno de los lugares turísticos de Chile más visitados durante la temporada de nieve.

Cómo llegar:

  • En auto: Desde Santiago, toma la Avenida Las Condes hasta el Camino a Farellones. Son 36 curvas pronunciadas, por lo que se exige precaución.
  • Cadenas: En días de nieve se exige su uso.
  • Transporte privado: Varias empresas ofrecen vans desde Metro Escuela Militar.

Valle Nevado: nieve de alta calidad cerca de Santiago

Valle Nevado es reconocido a nivel internacional y se posiciona entre los lugares turísticos de Chile más visitados por amantes del ski y el snowboard.

Cómo llegar:

  • En auto: Desde Farellones, continúa por el camino hacia Valle Nevado (15 km adicionales). Conducir con calma es clave por la altura y las curvas.
  • Transfers oficiales: Salidas diarias desde Santiago con reserva previa.
  • Recomendación: Subir muy temprano para evitar congestión.

Colorado: ideal para familias y principiantes

El centro de ski Colorado es perfecto para quienes buscan un entorno familiar dentro de los lugares turísticos de Chile vinculados a la montaña.

Cómo llegar:

  • En auto: Ruta Las Condes – Camino a Farellones, siguiendo las señaléticas hacia Colorado.
  • Bus turístico: Disponible en temporada, con salidas desde Escuela Militar.

La Parva: uno de los centros de ski más tradicionales de Chile

Con su clima frío estable y una vista panorámica de la ciudad, La Parva sigue siendo uno de los lugares turísticos de Chile favoritos para la práctica deportiva.

Cómo llegar:

  • En auto: Igual acceso que Farellones, pero tomando el desvío señalizado hacia La Parva.
  • Transfers: Empresas privadas operan durante la temporada con horarios fijos.

Consejos esenciales para visitar la nieve de Santiago

  • Revisa el estado del camino y las condiciones climáticas antes de subir.
  • Lleva abrigo técnico y protector solar: la radiación en altura es alta incluso con frío.
  • Parte temprano para evitar largas filas en la subida.
  • Si no tienes experiencia conduciendo en montaña, prefiere tours o vans autorizadas.
Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Tendencia
VIDEO: Así es el tren bala más rápido del mundo, va a ...

China continúa consolidando su dominio en la tecnología ferroviaria de alta velocidad, llevando a cabo las pruebas de calificación del que será el tren bala más rápido del mundo, el CR450. Este modelo ha registrado una velocidad de prueba de 453 kilómetros por hora en la línea que conecta la ciudad oriental de Shanghai con Chengdu, en el interior occidental.

Leer mas
Nacional
Demócratas y resultado de las elecciones: “No qu...

La colectividad, liderada por Ximena Rincón, emitió una declaración en la que sostuvo que “no se logró el umbral de parlamentarios electos que exige la ley”, pero aseguraron que “somos un partido nuevo (…) continuaremos haciéndolo, unidos y con convicción, en diálogo y convergencia con otros partidos y movimientos de centro, para aportar a que Chile recupere la grandeza que a todos nos enorgullece haber contribuido a lograr”.

Leer mas
Economía
Economía creció solo 1,6% en tercer trimestre afectada...

El Banco Central indicó que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) fue explicada, principalmente, por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió, compensando en parte el resultado anterior.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/