Cómo llegar a la nieve de Santiago: guía práctica para disfrutar los lugares turísticos de Chile

Entre los lugares turísticos de Chile, la nieve de Santiago destaca como uno de los panoramas favoritos en invierno.

Miles de visitantes —tanto chilenos como extranjeros— suben cada temporada a la cordillera para conocer centros de ski, jugar con la nieve, tomar fotografías y disfrutar de la montaña.

Llegar es sencillo si sabes qué ruta tomar, qué precauciones considerar y cuáles son los mejores horarios para evitar tacos. Esta guía explica cómo llegar a la nieve de Santiago de manera clara y segura.

Lanzamiento oficial de la temporada de invierno en Valle Nevado (Imagen: aton).

Farellones: el acceso más popular entre los lugares turísticos de Chile

Farellones es el punto de entrada a los principales centros de ski y uno de los lugares turísticos de Chile más visitados durante la temporada de nieve.

Cómo llegar:

En auto: Desde Santiago, toma la Avenida Las Condes hasta el Camino a Farellones. Son 36 curvas pronunciadas, por lo que se exige precaución.

Cadenas: En días de nieve se exige su uso.

En días de nieve se exige su uso. Transporte privado: Varias empresas ofrecen vans desde Metro Escuela Militar.

Valle Nevado: nieve de alta calidad cerca de Santiago

Valle Nevado es reconocido a nivel internacional y se posiciona entre los lugares turísticos de Chile más visitados por amantes del ski y el snowboard.

Cómo llegar:

En auto: Desde Farellones, continúa por el camino hacia Valle Nevado (15 km adicionales). Conducir con calma es clave por la altura y las curvas.

Transfers oficiales: Salidas diarias desde Santiago con reserva previa.

Salidas diarias desde Santiago con reserva previa. Recomendación: Subir muy temprano para evitar congestión.

Colorado: ideal para familias y principiantes

El centro de ski Colorado es perfecto para quienes buscan un entorno familiar dentro de los lugares turísticos de Chile vinculados a la montaña.

Cómo llegar:

En auto: Ruta Las Condes – Camino a Farellones, siguiendo las señaléticas hacia Colorado.

Bus turístico: Disponible en temporada, con salidas desde Escuela Militar.

La Parva: uno de los centros de ski más tradicionales de Chile

Con su clima frío estable y una vista panorámica de la ciudad, La Parva sigue siendo uno de los lugares turísticos de Chile favoritos para la práctica deportiva.

Cómo llegar:

En auto: Igual acceso que Farellones, pero tomando el desvío señalizado hacia La Parva.

Transfers: Empresas privadas operan durante la temporada con horarios fijos.

Consejos esenciales para visitar la nieve de Santiago