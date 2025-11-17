Home Viajes "cómo llegar a torres del paine: guía completa para uno de los lug..."

Cómo llegar a Torres del Paine: guía completa para uno de los lugares turísticos de Chile más impresionantes

Llegar a Torres del Paine es una de las travesías más deseadas dentro de los lugares turísticos de Chile. En esta guía encontrarás las rutas reales para acceder al parque, los aeropuertos disponibles, los traslados desde Puerto Natales y Punta Arenas, y los datos esenciales para planificar el viaje sin contratiempos.

Eduardo Córdova
Chile alberga paisajes que asombran al mundo, pero pocos alcanzan la grandeza del Parque Nacional Torres del Paine, uno de los lugares turísticos de Chile más visitados y reconocidos internacionalmente.

Ubicado en el corazón de la Patagonia, este destino destaca por sus montañas de granito, glaciares, lagos turquesa y una fauna única.

Llegar hasta aquí requiere planificación, y en esta guía encontrarás todas las rutas y opciones reales para organizar tu viaje sin errores.

Las Torres del Paine se ubican a 312 Klm al Norte de Punta Arenas, ciudad capital de la Duodecima Region de Magallanes y Antartida Chilena.
Las Torres del Paine se ubican a 312 Klm al Norte de Punta Arenas, ciudad capital de la Duodecima Region de Magallanes y Antartida Chilena. El Parque Nacional tiene una superficie de 242.242 klm, es uno de los parques mas importantes del pais y el tercero en cantidad de visitas, de las cuales el 75 % es extranjero. El Parque fue creado el 13 de mayo de 1959 y en 1978 la Unesco lo declaro Reserva de la Biosfera.

Vuelos: la forma más directa de acercarse a Torres del Paine

Para llegar a Torres del Paine, uno de los lugares turísticos de Chile más importantes, desde el resto del país, el primer paso es viajar en avión hacia la Patagonia. Existen dos rutas aéreas posibles y oficiales:

✈️ Vuelo directo a Puerto Natales (la opción más cercana)

  • Desde Santiago (SCL), puedes volar al Aeropuerto Teniente Julio Gallardo (PNT), en Puerto Natales.
  • Esta es la opción más directa, pues Puerto Natales se encuentra a solo 80–90 km de las entradas del parque.
  • Vuelos operan de manera estacional, principalmente entre octubre y marzo (las fechas pueden variar año a año según aerolíneas).

✈️ Vuelo a Punta Arenas (la opción disponible todo el año)

  • Desde Santiago puedes viajar al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo (PUQ) en Punta Arenas.
  • Esta ruta es permanente y con más frecuencias durante todo el año.
  • Desde Punta Arenas hasta Puerto Natales hay alrededor de 250 km (3 horas en bus o auto).
  • Desde Puerto Natales, se continúa al parque.

Cómo llegar desde Puerto Natales a Torres del Paine

Una vez en Puerto Natales, el ingreso al parque es sencillo, pues la ciudad funciona como la base principal para los visitantes.

🚍 Buses regulares

  • Existen buses diarios que conectan Puerto Natales con las principales porterías del parque:
    • Laguna Amarga
    • Pudeto
    • Administración
  • El viaje dura alrededor de 2 horas, dependiendo del destino final.

Operadores: Buses María José, Buses Gómez, Buses JB, entre otros (temporada alta con mayor frecuencia).

🚗 Auto o vehículo arrendado

  • Desde Puerto Natales se toma la Ruta 9, completamente habilitada.
  • Luego se conecta con caminos secundarios hacia las porterías.
  • Durante primavera y verano el acceso es fluido; en invierno se recomienda estar atento a condiciones climáticas.

Cómo llegar desde Punta Arenas a Torres del Paine

Si vuelas a Punta Arenas, tienes dos opciones:

🚍 Bus Punta Arenas → Puerto Natales

  • Varias empresas realizan este trayecto de 3 horas.
  • Desde Puerto Natales se conecta con buses al parque.

🚗 Auto o traslado directo

  • El trayecto Punta Arenas → Torres del Paine dura entre 4,5 y 5 horas, según clima.
  • Es importante considerar vientos fuertes y cambios bruscos de clima en toda la ruta.

Llegar a Torres del Paine desde Argentina

Para quienes viajan desde el país vecino:

🇦🇷 Desde El Calafate

  • Hay buses que conectan El Calafate → Puerto Natales, con cruce fronterizo por Paso Cerro Castillo.
  • Desde Puerto Natales se continúa al parque en bus o auto.

🇦🇷 Desde Río Turbio o 28 de Noviembre

  • Se puede cruzar por algunos pasos fronterizos hacia Puerto Natales y luego continuar el viaje.

Entradas, reservas y consejos importantes

  • El ticket de ingreso debe comprarse con anticipación en el sitio oficial del parque (no se vende en portería).
  • En temporada alta (octubre a abril) se recomienda reservar:
    • Campings
    • Refugios
    • Tours o navegación Grey
  • Mejor época: diciembre a marzo, con días largos y más estables.
  • Invierno: acceso posible, pero algunas rutas y servicios funcionan de manera limitada.

¿Por qué Torres del Paine es uno de los lugares turísticos de Chile esenciales?

Torres del Paine no es solo un parque: es una experiencia que combina aventura, naturaleza extrema y una belleza que no se compara con ningún otro destino.

Todo visitante que llega al extremo austral del país entiende de inmediato por qué este lugar es considerado uno de los lugares turísticos de Chile más espectaculares y por qué es un sueño para viajeros de todo el mundo.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
