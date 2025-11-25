Cómo llegar al Valle de la Luna: guía práctica para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos

El Valle de la Luna, ubicado a unos 13 km de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta, es uno de los paisajes más impresionantes del Desierto de Atacama y uno de los lugares turísticos en Chile más visitados.

Sus formaciones de sal, dunas y cerros erosionados lo convierten en un destino imprescindible para quienes buscan un paisaje verdaderamente único.

Cómo llegar al Valle de la Luna desde San Pedro de Atacama: acceso principal a uno de los lugares turísticos en Chile

La forma más común de llegar es desde San Pedro de Atacama, el centro turístico del desierto.

El Valle de la Luna está a aproximadamente 13 km del pueblo.

del pueblo. El trayecto toma entre 15 y 30 minutos , dependiendo del punto de partida y del tránsito.

, dependiendo del punto de partida y del tránsito. El camino es de asfalto en su mayor parte , con desvíos muy bien señalizados hacia la Cordillera de la Sal , donde se encuentra la entrada administrada por la Reserva Nacional Los Flamencos .

, con desvíos muy bien señalizados hacia la , donde se encuentra la entrada administrada por la . Es un acceso apto para cualquier tipo de vehículo.

Este es el punto de partida más recomendado para visitantes.

Cómo llegar por cuenta propia: opción ideal para explorar lugares turísticos en Chile en vehículo

Llegar en auto propio es simple y directo:

Desde San Pedro, debes tomar el camino que sale hacia el oeste , en dirección a la Cordillera de la Sal.

, en dirección a la Cordillera de la Sal. En pocos minutos verás el desvío oficial hacia el Valle de la Luna, con señalización visible.

hacia el Valle de la Luna, con señalización visible. El camino interior combina tramos asfaltados y segmentos de ripio estable.

No se necesita 4×4; vehículos pequeños circulan sin problemas.

Es recomendable llevar agua, protección solar y revisar los horarios de ingreso.

Cómo llegar en tour desde San Pedro: una de las formas más populares de conocer estos lugares turísticos en Chile

Los tours desde San Pedro de Atacama son muy frecuentes y operan durante todo el año.

Generalmente incluyen:

Traslado ida y vuelta.

Guía con explicación geológica, histórica y cultural.

Paradas en miradores clave como la Duna Mayor, Las Tres Marías y sectores panorámicos donde se observa el atardecer.

Los tours suelen durar de 4 a 5 horas, con horarios especialmente diseñados para ver la luz dorada del ocaso.

Cómo llegar desde Calama: ruta alternativa dentro de los lugares turísticos en Chile

También se puede acceder desde Calama:

Desde la ciudad, toma la ruta hacia San Pedro de Atacama , aproximadamente 85 km de distancia.

, aproximadamente de distancia. Poco antes de llegar al pueblo, está el desvío oficial al Valle de la Luna.

Esta es una opción útil para quienes llegan en avión al aeropuerto de Calama y desean visitar el valle de inmediato.

Recomendaciones para tu visita al Valle de la Luna

Lleva agua , gorro , lentes de sol y protector solar : la radiación en la zona es muy alta.

, , y : la radiación en la zona es muy alta. Respeta los senderos señalizados : las formaciones están protegidas por su fragilidad.

: las formaciones están protegidas por su fragilidad. Revisa los horarios de ingreso y cierre: varían según temporada.

y cierre: varían según temporada. El mejor momento para fotos y vistas panorámicas es el atardecer , cuando la luz tiñe los cerros de tonos naranjos y rosados.

, cuando la luz tiñe los cerros de tonos naranjos y rosados. Usa calzado cómodo para caminar por zonas de sal y roca.

Llegar al Valle de la Luna es rápido, sencillo y accesible desde San Pedro de Atacama, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más fáciles de visitar y, al mismo tiempo, uno de los más sorprendentes.

Ya sea en tour, por cuenta propia o viniendo desde Calama, el acceso es directo y te permitirá disfrutar uno de los paisajes más impactantes del planeta.