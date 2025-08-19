Completamente desmantelado: Encuentran auto de Karen Doggenweiler que fue robado a Enríquez-Ominami

La animadora de Mega, Karen Doggenweiler, reveló este martes que se logró encontrar el vehículo que había sido robado hace casi tres meses a su esposo, Marco Enríquez-Ominami.

En medio de la emisión del matinal “Mucho Gusto”, la comunicadora mostró imágenes del estado en que fue encontrado el auto, una camioneta Toyota RAV4, que fue sustraída el pasado mes de mayo.

El robo ocurrió mientras el auto estaba estacionado en la intersección de Condell con Rancagua, en la comuna de Providencia.

Ahora, Doggenweiler dio a conocer que el vehículo fue hallado completamente desmantelado, en un sitio eriazo de San Bernardo.

Tal como se aprecia en las imágenes que compartió Karen, el auto estaba sin sus neumáticos, maletero, capot y parte del motor.

En tanto, la animadora indicó que el robo habría sido planeado por un supuesto encargo para la sustracción de piezas.

REVISA LAS IMÁGENES:

Captura Mega