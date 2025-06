“Con mucho gusto asumo”: Jorge “Mortero” Aravena se candidatea para llegar a la banca de La Roja

Con apenas 10 puntos en 16 fechas, y tras quedar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, la selección chilena atraviesa una de las crisis más grandes de su historia. Una única victoria, 2 empates y 7 derrotas en las Clasificatorias terminaron por sentenciar la salida del técnico Ricardo Gareca, quien dejó su cargo como el entrenador de peor rendimiento (17,9%) de La Roja en partidos oficiales.

Consumado este nuevo fracaso en las Eliminatorias, surgen una serie de reflexiones y análisis respecto a lo que ocurre con el “Equipo de Todos”. Y alguien que tiene una postura definida al respecto es el histórico exjugador del combinado nacional, Jorge “Mortero” Aravena.

En una conversación con el portal Triunfo del diario La Nación, el autor del mítico “gol imposible” a Uruguay en 1985 remarca que el principal problema de La Roja radica en que nunca se apostó por el recambio, y en paralelo, acerca del proceso del “Tigre”, reconoce una “falta de profesionalismo” por parte del estratega argentino.

El también entrenador, de 67 años, y actualmente sin club, de igual forma no oculta su ilusión de llegar a la banca de la selección, mostrándose disponible frente al desafío de asumir en las últimas dos fechas de las Clasificatorias, ante Brasil y Uruguay.

“Yo con mucho gusto asumo en la selección”, plantea, señalando que “absolutamente, no tengo ningún problema, esos partidos hay que jugarlos”.

Como exjugador destacado de la selección y entrenador del fútbol chileno, ¿qué siente usted con lo que pasa en La Roja?

– Mucha tristeza, imagínese, somos últimos en Sudamérica, es increíble, hace algún tiempo atrás era impensado creer que podíamos estar en esta posición y desgraciadamente estamos ahí.

¿En qué momento cree que se produce ese quiebre que lleva a Chile a estar en su situación actual, quedando fuera de su tercer Mundial consecutivo?

– Siempre sostuve que en el mejor periodo de la selección, con la Generación Dorada, es cuando se debió empezar a buscar alternativas para este grupo de jugadores. No se hizo absolutamente nada. Empezaron a retirarse aquellos jugadores, las bajas futbolísticas, las lesiones y hoy día estamos en lo que estamos, siguiendo cuesta abajo.

“Al punto que para el mundial de Rusia, con la Generación Dorada en la cancha, quedamos eliminados, y para Qatar, con esa generación, también quedamos eliminados, y en estas Clasificatorias todavía queríamos que alguno de la Generación Dorada nos rindiera en los niveles que rindieron cuando nos dieron las dos Copas América. El fútbol es renovación”, añade.

Luego de la salida de Ricardo Gareca, ¿cuál es el análisis que hace del ciclo del “Tigre”?

– A ver, Gareca asumió en la selección con las Clasificatorias en marcha y ya venía mal el equipo. Ahora, en el caso de Ricardo, evidentemente los números son muy malos, pero la selección de un inicio arrancó mal.

Una de las mayores críticas que recibió Gareca era el tema de su falta de compromiso con el cargo, ¿coincide en eso?

– Bueno, entiendo que Chile jugaba un partido clasificatorio y Ricardo al otro día agarraba un avión, se iba a Buenos Aires y aparecía cuando había que hacer una nueva convocatoria, lo que claramente demuestra una falta de profesionalismo.

“Él tendría que haber estado semana a semana yendo a todos los estadios para ir viendo qué jugadores podían servirle para su proceso, pero estando en Argentina evidentemente no lo podía hacer”, plantea el exfutbolista.

Pablo Milad ha sostenido siempre que Gareca era el mejor técnico disponible que había en el mercado al momento de su contratación. En su caso, ¿apoyaba en un principio la llegada de Gareca?

– Lo que pasa es que venía de una muy buena etapa con Perú, que lo clasificó al Mundial, y después para el siguiente Mundial quedó eliminado a los penales en el repechaje. Tenía un currículum importante, pero acá… a mí cuando contrataron a Gareca, me preguntaron: ‘¿Gareca clasifica a Chile para el Mundial?’ Y yo dije, ‘si Gareca clasifica a Chile hay que prenderle vela, porque es milagroso‘. No tenemos una selección fuerte, no tenemos una selección potente.

¿Cree que con este plantel realmente se podía quedar últimos en las Clasificatorias?, ¿era posible tener otro rendimiento con estos jugadores?

– Lo que pasa es que este plantel nos dejó últimos en las Clasificatorias, el resto es imaginarse cosas que ya no fueron. Uno funciona con buenos rendimientos, pero no los hubo. Por eso estamos donde estamos.

“Nosotros lo que necesitamos es preparar la selección. Si en el Campeonato Nacional se aumentó el cupo de extranjeros, no ayuda en absoluto al fútbol chileno. Uno ve partidos los fines de semana en el torneo local, y de repente un técnico hace un cambio y mete tres extranjeros que están en la banca. No se justifica traer extranjeros a la banca. Que esos lugares los tome la gente joven de nuestro fútbol para ir buscando alternativas de una selección potente”, comenta Aravena.

Esa es una de las soluciones…

– Evidentemente. ¿Cómo vamos a buscar jugadores? Hay que ponerlos a jugar a los jóvenes y ahí ir viendo cuáles son los que tienen más capacidad para ponerse la camiseta de la selección. Pero si tenemos tantos extranjeros, y de los tantos la mayoría están en el banco de suplentes, no se justifica en absoluto. Yo entiendo que en el fútbol hoy día los clubes son empresas y las empresas son para producir dinero. Según mí parecer, el verdadero dinero está en el fútbol formativo.

Subraya: “Ojo, y yo estoy hablando sin absolutamente ningún perjuicio para un jugador extranjero, porque yo fui 7 años extranjero en 4 países diferentes, y si yo no era capaz de rendir, tenía que irme a la casa”.

Pensando en el futuro con la salida de Gareca, ¿qué perfil debería cumplir el próximo entrenador de la selección?

– Para mí hace mucho tiempo que el entrenador de la selección debiese ser Manuel Pellegrini, pero por lo mismo yo creo que Manuel no viene, se reduce cada vez más la posibilidad de conseguir jugadores de nivel para la selección.

¿Es el momento para que asuma un entrenador chileno?

– Claro que sí, cómo no. No saben a quién poner para estos dos partidos que quedan, porque Nicolás Córdova está preocupado de preparar a su selección para el Mundial. Ahora… yo con mucho gusto asumo en la selección.

¿Estaría dispuesto a aceptar el desafío de cara a estos dos partidos?

– Absolutamente, no tengo ningún problema, esos partidos hay que jugarlos. Es importante buscar jugadores, porque no es lo mismo jugar en el club que jugar en la selección.

“Yo en todos mis años de fútbol, he visto jugadores que en sus clubes son maravillosos, y llegan a la selección y no pueden. Entonces hay que buscarlos, y la única forma de saber si son capaces de jugar para la selección, es ponerlos a jugar. No hay otra”, concluye.