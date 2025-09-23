Home Nacional "condenan a 15 años de cárcel a sujeto que violaba a hija en régim..."

Condenan a 15 años de cárcel a sujeto que violaba a hija en régimen de visitas en Arica

La investigación dirigida por el fiscal Cristian Sanhueza y trabajada junto a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, permitió establecer que los hechos se registraron cuando la víctima tenía aproximadamente entre 9 a 10 años de edad, en fechas no determinadas de los años 2016 y 2017.

La Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Arica, tras presentar una serie de medios de prueba en el marco de un juicio oral, obtuvo una pena de 15 años y un día de presidio efectivo contra un acusado por el delito reiterado de violación contra su hija de 9 años de edad.

La investigación dirigida por el fiscal Cristian Sanhueza y trabajada junto a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, permitió establecer que los hechos se registraron cuando la víctima tenía aproximadamente entre 9 a 10 años de edad, en fechas no determinadas de los años 2016 y 2017, cuando el acusado llevaba a su hija hasta una pieza que arrendaba, en el contexto de un régimen de visitas reguladas por tribunales.

En esas circunstancias, en un día domingo no determinado acaecido durante dicho periodo de tiempo, el acusado procedió a realizar actos de significación sexual y relevancia en perjuicio de su hija, mientras le mostraba material pornográfico explícito, para luego proceder a violarla. Así, en una siguiente visita, el hombre de 43 años de edad nuevamente realizó estos actos en contra de su hija.

El trabajo de la Fiscalía también fue apoyado por profesionales especializados de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos.

De esta manera, la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público logró acreditar estos ilícitos, por lo que el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó al acusado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de violación de una persona menor de 14 años de edad, pena que deberá cumplir de manera efectiva.

Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

