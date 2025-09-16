Confirman que cuerpo hallado en playa de Arauco en agosto es de unos de los 3 pescadores desaparecidos en San Pedro

Se confirmó este lunes que el cuerpo encontrado el 6 de agosto en la costa de Arauco, Región del Biobío, corresponde a uno de los tres pescadores desaparecidos en San Pedro de la Paz en junio de este año.

La información fue corroborada a Radio Biobío por el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Miguel Carrillo, quien señaló que, aunque no se entregó la identidad, sí correspondía a uno de los pescadores.

“Ayer se logró la identificación del cuerpo de un hombre que fue hallado en una playa de la comuna de Arauco el pasado 6 de agosto de este año. Efectivamente corresponde a uno de los pescadores que salieron en la fecha ya indicada desde la Caleta Alto del Rey”, aseguró.

CUERPO HALLADO EN ARAUCO

Según explicó Carrillo, fue el Servicio Médico Legal de Concepción el que logró la identificación mediante peritajes de ADN. El nombre del fallecido no se ha dado a conocer públicamente.

Los familiares del pescador ya fueron informados, agregó el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios.

El hallazgo ocurrió el 6 de agosto pasadas las 17:00 horas, cuando pescadores encontraron el cadáver en la playa del sector Rumena, en Arauco, dando aviso inmediato a Carabineros.

“A solicitud del Ministerio Público, nuestra brigada concurre al lugar y se realiza el trabajo del sitio del suceso respectivo”, añadió Carrillo, detallando que el cuerpo estaba en un sector de difícil acceso.

“El cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, por lo que fue derivado al Servicio Médico Legal, donde luego de un exhaustivo trabajo científico, se logró la identidad mediante peritaje de ADN”, reiteró Carrillo.

Francisco Ibáñez, Carlos Orellana y Manuel Olate desaparecieron el 13 de junio, luego de zarpar en una embarcación no matriculada desde la Caleta Alto del Rey, en San Pedro de la Paz, hacia el área norte del río Bío Bío.

El capitán del Puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra Rojas, informó que a las 19:15 horas del mismo día recibieron un aviso del presidente del sindicato de la caleta sobre la situación.

Finalmente, la Armada confirmó el 24 de junio que la búsqueda se extendió durante 9 días sin éxito, cerrando el operativo de rastreo.