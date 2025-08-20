Contraloría inició auditorías a puertos y aduanas en 10 regiones del país

Con el propósito de revisar en detalle los procedimientos de control que desarrollan las Direcciones Regionales de Aduanas sobre importaciones y exportaciones, entre otras materias, la Contraloría General inició un proceso nacional de auditorías a puertos y aduanas de 10 regiones del país.



La fiscalización, que será liderada por la Contraloría Regional de Valparaíso, incluye también el análisis a los procedimientos de control de operaciones de comercio exterior, uso de equipos e instrumentos como scanner, entre otros aspectos, efectuados durante el período 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025.



En concreto, el proceso contempla que la sede institucional de Valparaíso fiscalizará el Puerto de Quintero, el Paso Los Libertadores de Los Andes y el Puerto de San Antonio, donde -incluso- ya hay una auditoría en curso. En la Región Metropolitana, en tanto, se revisarán esta materia en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB).



En el resto del país, las contralorías regionales respectivas efectuarán auditorías en puertos o aduanas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Biobío (Puerto de San Vicente), Los Lagos y Magallanes.



Parte de lo que se busca indagar es determinar si dichos puertos y/o aduanas cuentan con equipamiento para controlar de manera efectiva los puntos de ingreso o salida de mercancías más relevantes.



Asimismo, si este equipamiento cuenta con las mantenciones correspondientes o si han sufrido intermitencias que han impedido su uso en determinados momentos.



También se pretende corroborar el tipo de control que realiza el Servicio Nacional de Aduanas y las incautaciones de los últimos años.



En todo este proceso, tanto la Contraloría Regional de Valparaíso como las otras sedes regionales incumbentes, contarán con el apoyo y coordinación de la División de Fiscalización.



Si bien esta se trata de una auditoría a nivel nacional, previamente la CGR había efectuado una serie de fiscalizaciones respecto de la materia. De ello da cuenta, por ejemplo, el Informe Final N 788/2024, de la Contraloría Regional de Valparaíso, donde se observó una serie de irregularidades en el Puerto de Valparaíso, como el ingreso de insumos médicos y medicamentos aprobados por la Dirección Regional de Aduana, pero sin la visación del ISP.



En Santiago, en tanto, se actualizará la auditoría ya efectuada anteriormente en el Aeropuerto Internacional.



También hay en curso otra auditoría en el Puerto de Talcahuano, en Biobío, cuya finalización se espera para las próximas semanas.