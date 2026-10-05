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Coordinador legislativo de la bancada de diputados del PNL ofrece disculpas por calificar de “traidor” a Piñera

Según consignó Radio Cooperativa, los hechos ocurrieron en el programa “Sin Filtros”, donde Gabriel Domínguez apuntó al fallecido exmandatario por una supuesta persecución judicial a funcionarios de Carabineros tras el estallido social.

Patricia Schüller Gamboa
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Coordinador legislativo de la bancada de diputados del PNL ofrece disculpas por calificar de “traidor” a Piñera

El coordinador legislativo de la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Gabriel Domínguez, ofreció disculpas públicas luego de haber calificado como “traidor” al expresidente Sebastián Piñera.

Según consignó Radio Cooperativa, los hechos ocurrieron en el programa “Sin Filtros”, donde Domínguez -uno de los fundadores de la colectividad- apuntó al fallecido exmandatario por una supuesta persecución judicial a funcionarios de Carabineros tras el estallido social.

Ante las críticas surgidas desde RN, que amenazaron con quebrar las relaciones entre ambas colectividades, Domínguez se disculpó. “Quiero ofrecer disculpas públicas por la forma en que me referí al expresidente Sebastián Piñera en el programa Sin Filtros”.

Remarcó que “se puede manifestar opiniones y críticas respecto de su gestión y de las decisiones que el expresidente adoptó durante su gobierno. Sin embargo, reconozco que mis expresiones fueron desafortunadas y que pude haber planteado mis diferencias de otra manera, amén de mi cargo y funciones”, consignó el medio citado.

El jefe de la bancada de RN, diputado Diego Schalper, valoró las disculpas.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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