Corte de Apelaciones de Santiago aprobó extradición de Alberto Carlos Mejía

El sujeto, quien fue liberado en Chile por un error judicial, fue detenido el sábado pasado en Colombia. En el fallo, la Sexta Sala del tribunal de alzada consideró que “se cumplen los requisitos tanto nacionales, como internacionales -de acuerdo al Tratado de Extradición entre Chile y Colombia de 1929- para acceder a la solicitud planteada respecto del imputado detenido actualmente en Bogotá”, consignó Cooperativa.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de extradición del presunto sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado como autor del crimen del denominado “Rey de Meiggs”, ocurrido en junio pasado en Ñuñoa.

El sujeto, quien fue liberado en Chile por un error judicial, fue detenido el sábado pasado en Colombia.

A juicio de la Corte, la petición de la Fiscalía “se ajusta a derecho, teniendo en consideración la gravedad del delito, su forma de comisión, la pena asignada al mismo, el hecho de haber actuado en grupo y, adicionalmente, la existencia del antecedente que el imputado huyó del país por su frontera norte, trasladándose hasta Colombia, lo que da cuenta de un riesgo inminente de fuga y que su juzgamiento se vea entorpecido”.

Tras la aprobación del tribunal de alzada, ahora Cancillería quedará a cargo de enviar la orden a Colombia para seguir avanzando en el proceso.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
