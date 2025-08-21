Home Nacional "corte de apelaciones de santiago confirma sobreseimiento a cristi..."

Corte de Apelaciones de Santiago confirma sobreseimiento a Cristián Campos por denuncia de abuso y establece que no se probó su participación

El fallo de la Corte de Apelaciones concluyó que, en el marco de la acusación de Raffaella di Girolamo, “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”.

Leonardo Medina
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del actor Cristián Campos, quien fue denunciado en el 2024 por abuso sexual por parte de Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa, Claudia di Girolamo.

Pese a que el primer fallo, revelado en mayo pasado, estableció que el intérprete había participado en tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995, cuando la víctima era menor de edad, la Corte consideró que no está probada la participación de Campos en los ilícitos.

De esta forma, la decisión fue tomada de manera unánime en la Sexta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Patricio Álvarez y la abogada (i) Paola Herrera. En concreto, se dictaminó el sobreseimiento por prescripción del actor.

“Que la determinación de la existencia del delito investigado y, por sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, sólo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal con arreglo al cual se tramitó la presente causa”, indicaron en el fallo.

Asimismo, señalaron: “Que, de conformidad con lo precedentemente expuesto, esta Corte discrepa del informe de la fiscal judicial, señora Clara Carrasco Andonie (…) en cuanto a que el establecimiento de los hechos y la participación criminal que le cupo al encartado se encuentran suficientemente fundados en los términos descritos en la resolución materia del aludido informe”.

“Que establecido que no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado, debe tenerse presente que, en la especie, se ha instruido sumario criminal en virtud de la querella deducida el 26 de marzo de 2024 (…) por su responsabilidad en calidad de autor del delito reiterado de abusos deshonestos, previsto y sancionado en el artículo 366 del Código Penal vigente a la data de los hechos”, añadieron en el escrito.

Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

8
