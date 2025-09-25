Home Nacional "corte ordena a condenado en “fraude en carabineros” d..."

Corte ordena a condenado en “Fraude en Carabineros” devolver los $61 millones que defraudó al Fisco

Este dictamen del tribunal de alzada revoca una sentencia anterior, apelada en diciembre de 2022, donde el condenado, para reparar parcialmente el daño y optar a una minorante de responsabilidad, pagó solo tres millones de pesos al Fisco.

Eduardo Córdova
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió en un fallo unánime una demanda civil por “responsabilidad extracontractual” presentada por el Fisco, ordenando a Aldo Cereceda Salinas pagar una indemnización de perjuicios de $61.641.500.

Cereceda fue condenado como autor y coautor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el marco del caso denominado “Fraude en Carabineros“, recogió Radio Biobío.

El fallo de la Corte lo identifica como “chofer” y no como exfuncionario uniformado de la institución.

El monto corresponde a la cifra exacta que Cereceda defraudó al Fisco de Chile, recursos ilícitamente retirados desde la cuenta corriente institucional de Carabineros, llamada “valores en tránsito”.

Posteriormente, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria personal del demandado en el Banco del Estado.

Este dictamen del tribunal de alzada revoca una sentencia anterior, apelada en diciembre de 2022, donde el condenado, para reparar parcialmente el daño y optar a una minorante de responsabilidad, pagó solo tres millones de pesos al Fisco.

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra establecido con eficacia de cosa juzgada, que el demandado tuvo participación en un hecho ilícito que provocó un perjuicio directo al Fisco de Chile por la suma de $61.641.500“, señala el documento judicial.

El fallo agrega que se cumplen todos los requisitos del artículo 2314 del Código Civil “para que surja su obligación de resarcir los daños causados, más aún, cuando en el juicio abreviado que desembocó en su condena, éste reconoció su participación en los hechos delictuales por los cuales fue sancionado“.

Con estos antecedentes, se acogió la demanda civil, obligando a Cereceda Salinas a pagar la indemnización por más de 60 millones de pesos al Fisco de Chile.

Tal suma deberá ser cancelada, “más reajustes conforme a la variación del índice de precios al consumidor calculado desde la notificación de la demanda hasta su pago efectivo”.

Eduardo Córdova
