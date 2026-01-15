Crespo ofrece disculpas luego de críticas por imagen de Gatica en lápida

La publicación en redes sociales de Claudio Crespo, excarabinero absuelto en el caso de Gustavo Gatica, desató críticas al mostrar al joven sobre una lápida con la palabra “octubrismo”.

Ante los diferentes cuestionamientos, Crespo manifestó en una declaración pública que la imagen “las lesiones del señor Gatica fueron un accidente trágico y lamentable que ningún funcionario -incluyéndome- tuvo la intención de causar o el conocimiento de que podían ocurrir. Por lo tanto, yo no festino con su sufrimiento, ni el de sus seres cercanos que se han visto afectados por la situación”.

“El veredicto que me absolvió, si bien determinó por voto de mayoría que el disparo que lo hirió vino de mi escopeta -lo que aún me genera dudas en la misma línea que el voto de minoría en este apartado- fue unánime al establecer que mis acciones se enmarcaron dentro de los límites de la ley, lo que no deja de ser una reivindicación de la función policial en un contexto de crisis y que socialmente fue vapuleada, denostada y condenada al costo de defender y justificar la violencia ilegítima de la denominada primera línea por amplios sectores de la sociedad, incluyendo a figuras públicas muy connotadas”, añadió.

El exuniformado señaló en torno a la imagen que “la publicación, que no es de mi creación, pero que fue compartida por mí el día de ayer y que ha sido calificada entendiblemente como insensible, dice relación con el ocaso de una forma de ver la sociedad en que se amparan las formas violentas para la consecución de fines sociales, por muy nobles que sean, y que obvian o minimizan cualquier tipo de responsabilidad individual de quienes participaron en ellas, las justificaron o las celebraron”.

Como consecuencia de la polémica, Crespo pidió disculpas “de buena gana” si alguien se sintió ofendido y admitió: “Asumo que las imágenes puestas en esta publicación se extralimitan en relación al simbolismo que se quiso retratar”.

Además, solicitó a sus seguidores no compartir la imagen (ya borrada) y los instó a acompañarlo “de manera respetuosa para con el señor Gatica y su familia”.