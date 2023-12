Cuatro trabajadores heridos por explosión en panadería en Viña del Mar: hay 2 en riesgo vital

Consuelo Contreras, en conversación con El Mercurio, dijo que la Coordinadora Arauco Malleco “podría estar siempre (en esta mesa) y cuando no realice actos violentos durante ese período. Ahora, algo que recogimos en el informe es que en la región hay violencia que tiene distintos componentes y hay que irlos separando: hay violencia que tiene que ver con reivindicaciones del pueblo mapuche de grupos más extremos; hay violencia que tiene que ver con grupos de crimen organizado que no tiene nada que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche; y hay violencia también por parte de individuos que no alcanza a ser crimen organizado”.