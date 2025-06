Cuenta Pública: Boric destaca baja de homicidios y pide respaldo al Congreso

En su cuarta Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric abordó de forma directa uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad.

En su discurso, aseguró que el país ha respondido con medidas concretas ante el alza de delitos violentos y el fortalecimiento del crimen organizado. “Seguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento y hemos actuado en consecuencia”, afirmó.



El Mandatario destacó que gracias a un trabajo sostenido entre instituciones, “hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios al alza que venía hace años en ascenso”, subrayando el rol de Carabineros, la PDI, la Fiscalía y gobiernos locales. Junto con agradecer sus esfuerzos, advirtió que “el Estado no está para buscar excusas ni solazarse, sino para dar soluciones”.



Con tono firme, Boric rechazó las voces que plantean que el país ha sido superado por la delincuencia. “Chile está de pie peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho de vivir en paz. Y vamos a ganar esa batalla”, sentenció.



Entre los avances legislativos, recordó la aprobación de más de 60 leyes en materia de seguridad, incluyendo la ley antinarco, herramientas de investigación, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la modernización de la ley antiterrorista. Pero enfatizó que aún hay pendientes claves. “Es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y permitir que se levante el secreto bancario”, dijo, instando al Congreso a no obstruir la tramitación de la ley de inteligencia económica.



También detalló mejoras en infraestructura policial, aumento de dotación, renovación de equipamiento y avances en la frontera norte, donde destacó una baja del 48% en la migración irregular. “Fue uno de los malos legados del gobierno anterior”, remarcó.



En relación con la violencia de género, recalcó la promulgación de la nueva ley integral y la creación de 24 centros de atención especializada, además de pedir avanzar en la aprobación de la Defensoría de Víctimas. También valoró la recuperación de espacios públicos y la eliminación de narcomausoleos a través del plan Calle sin Violencia.



La reinserción y la prevención del delito fueron parte central del cierre de este apartado. “Es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia”, afirmó, reafirmando su compromiso con una política de seguridad que combine firmeza, inversión estatal y justicia social.