Cuenta Pública: Mandatario solicita a los parlamentarios no impedir “el debate democrático” del proyecto sobre el aborto legal

El proyecto de aborto que fue anunciado hace algunos días por el Gobierno fue uno de los temas que abordó el Presidente Boric en su Cuenta Pública.

“Hemos ingresado el proyecto de ley que termina con la ilegalidad del aborto. Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. Son miles de mujeres al año, aunque no las quieren ver”, sostuvo. Solicitó a los parlamentarios que “no impidan el debate democrático”.



“Lo que les pido es que no les impidan el debate democrático”, remarcó el Mandatario.



Cuando se abordó el tema del aborto, el diputado Eduardo Durán (RN) se levantó de su puesto con una pancarta que decía: “Abortar es derramar sangre inocente”, consignó Emol.

En este momento, las diputadas del Frente Amplio (FA) Francisca Bello, Claudia Mix y Ericka Ñanco, alzaron pañuelos verdes en apoyo al aborto legal. Por su parte, las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, levantaron pañuelos celestes “por la vida”.

Asimismo, diputados de la Unión Demócrata Independiente alzaron los brazos en señal de rechazo a la iniciativa.



AVANCES EN MATERIA LABORAL

El Presidente dedicó una parte central de su discurso a los avances en materia laboral, con especial énfasis en la universalidad de las políticas públicas y la necesidad de reducir las desigualdades estructurales. A su juicio, “aunque se presenten como radicales, la política identitaria, cuando es aislada, suele terminar en una política de defensa de grupos de interés que no cambia la estructura de las desigualdades en una sociedad”.



Desde esa convicción, el Mandatario destacó una serie de medidas de carácter universal impulsadas por su administración: “Impulsamos el copago cero, las 40 horas, la incorporación de un seguro social en las pensiones, el royalty de la gran minería o la modernización y ampliación del transporte público, el sistema nacional de cuidado por aumento del sueldo mínimo”.



Uno de los hitos que más subrayó fue el aumento del salario mínimo desde $350 mil a $539 mil mensuales, “la mayor alza de las últimas décadas”, lo que —según dijo— posiciona a Chile con “el salario mínimo más alto de Sudamérica”. Además, resaltó que esto se ha logrado mientras “la informalidad laboral ha bajado a tasas históricas”.



Boric sostuvo que la prioridad de su Gobierno fue evitar que el ajuste fiscal de 2022 —realizado tras una economía sobrecalentada por la pandemia— recayera sobre las familias. “Mi primera definición en el gobierno fue que este necesario ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los bolsillos de las familias. Y cumplimos”.



El Presidente también destacó la creación de cerca de 600 mil nuevos empleos, de los cuales más del 90% son formales, así como la recuperación de la participación laboral femenina a niveles prepandemia. Sin embargo, advirtió que “el número de desempleados en Chile sigue siendo alto”, y anunció un proyecto de ley para unificar y optimizar los subsidios al empleo, con foco en mujeres y jóvenes.



Entre los avances más simbólicos mencionó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una medida que en su momento fue duramente cuestionada. “Muchos afirmaron que era una fantasía… y sin embargo insistimos, aunamos voluntades, buscamos acuerdos”, señaló, ejemplificando con casos de empresas que ya se han sumado al cambio.



Además, valoró la ley de conciliación de vida laboral y familiar, que permite el teletrabajo para quienes cuidan hijos menores de 14 años o familiares con discapacidad. “Es ser dueños de nuestro propio tiempo”, comentó.



Boric cerró este bloque con un llamado urgente a aprobar el proyecto Sala Cuna para Chile, como herramienta clave para reducir las barreras de ingreso de las mujeres al mundo del trabajo. “En Chile hay más de un millón de mujeres que queriendo no pueden trabajar remuneradamente porque tienen que cuidar a sus familias, lo que también es trabajo”, sostuvo.



De aprobarse esta iniciativa, se permitirá cumplir con la obligación de sala cuna a través de establecimientos públicos, lo que ampliaría la cobertura y crearía nuevos jardines. “Esta fue una de las políticas públicas notables”, concluyó.