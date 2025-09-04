Home DATO ÚTIL "dato Útil: ¿estás pagando de más en los gastos comunes? así funci..."

Dato Útil: ¿Estás pagando de más en los gastos comunes? Así funciona realmente el fondo de reserva

Los gastos comunes son parte de la vida en edificios y condominios, pero muchas veces esconden ítems que generan dudas entre arrendatarios y propietarios. Uno de los más polémicos es el fondo común de reserva: ese cobro extra que aparece en la boleta mensual y que no siempre corresponde pagar al arrendatario.

Valentina Villarroel
Comparte esta noticia

¿Qué son los gastos comunes?

La Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria distingue tres tipos de cobros:

1. Gastos comunes ordinarios: Incluyen administración, sueldos y cotizaciones del personal, aseo, seguridad, mantención de ascensores, iluminación y consumo de agua, gas o electricidad en espacios comunes.

2. Gastos comunes extraordinarios: Se aplican cuando la comunidad decide realizar mejoras o reparaciones mayores, como cambiar un ascensor, remodelar pasillos o renovar jardines.

3. Fondo común de reserva: Es un ahorro obligatorio que se usa solo para emergencias, gastos urgentes o indemnizaciones laborales. No se trata de un costo de uso cotidiano, sino de un respaldo financiero que pertenece a la comunidad.

¿Quién debe pagarlos?

La ley es clara: La obligación legal recae siempre en el propietario, porque es el copropietario quien responde ante la comunidad, sin embargo cabe hacer la siguiente distinción:

¿Qué corresponde al Arrendatario?: puede asumir por contrato el pago de los gastos comunes ordinarios, ya que es quien utiliza los servicios.

¿Qué corresponde al Propietario?: debe cubrir los extraordinarios y el fondo de reserva, porque no corresponden al uso directo del inquilino.

Claves para no pagar de más

  1. Revisa tu boleta de gastos comunes: si aparece un cobro por fondo de reserva, puedes exigir que sea el propietario quien lo asuma.
  2. Exige un contrato claro: asegúrate de que en el arriendo quede establecido que solo pagarás los gastos comunes ordinarios.
  3. Infórmate sobre el reglamento de tu condominio: cada comunidad define cómo recauda y administra el fondo, pero la obligación legal sigue siendo del dueño.

En resumen

El arrendatario solo debe pagar los gastos comunes ordinarios. Todo lo que sea extraordinario o de fondo de reserva es responsabilidad del propietario. Conocer esta diferencia es clave para evitar abusos y pagar únicamente lo que corresponde.

Source La Nación
Comparte esta noticia
Valentina Villarroel https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Senador Walker y rechazo a multas por no votar: “...

El parlamentario de Demócratas dijo a Emol que “eso es un escándalo, porque si el voto es obligatorio, vota más gente. Si el voto es voluntario, los extremos lo que hacen es movilizar a su electorado, al electorado convencido, y vota menos gente, y eso es profundamente antidemocrático”.

Leer mas
Nacional

Auto se desbarrancó en la Roca Oceánica con madre e hi...

La conductora del vehículo viajaba junto a su hijo hacia la Ciudad Jardín, cuando por motivos que aún se investigan perdió el control a la altura de la Roca Oceánica, cayendo desde gran altura hacia un sector rocoso.

Leer mas
Triunfo

Ídolo del Betis desclasifica pelea con Manuel Pellegri...

El exfutbolista mexicano, Andrés Guardado, confesó que en su momento tuvo un duro encontrón con el DT chileno en el cuadro verdiblanco. No obstante, pese al conflicto, reveló que rápidamente logró hacer las paces con el “Ingeniero”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Valentina Villarroel
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/