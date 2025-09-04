Dato Útil: ¿Estás pagando de más en los gastos comunes? Así funciona realmente el fondo de reserva

¿Qué son los gastos comunes?

La Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria distingue tres tipos de cobros:



1. Gastos comunes ordinarios: Incluyen administración, sueldos y cotizaciones del personal, aseo, seguridad, mantención de ascensores, iluminación y consumo de agua, gas o electricidad en espacios comunes.



2. Gastos comunes extraordinarios: Se aplican cuando la comunidad decide realizar mejoras o reparaciones mayores, como cambiar un ascensor, remodelar pasillos o renovar jardines.



3. Fondo común de reserva: Es un ahorro obligatorio que se usa solo para emergencias, gastos urgentes o indemnizaciones laborales. No se trata de un costo de uso cotidiano, sino de un respaldo financiero que pertenece a la comunidad.

¿Quién debe pagarlos?

La ley es clara: La obligación legal recae siempre en el propietario, porque es el copropietario quien responde ante la comunidad, sin embargo cabe hacer la siguiente distinción:



– ¿Qué corresponde al Arrendatario?: puede asumir por contrato el pago de los gastos comunes ordinarios, ya que es quien utiliza los servicios.



– ¿Qué corresponde al Propietario?: debe cubrir los extraordinarios y el fondo de reserva, porque no corresponden al uso directo del inquilino.

Claves para no pagar de más

Revisa tu boleta de gastos comunes: si aparece un cobro por fondo de reserva, puedes exigir que sea el propietario quien lo asuma. Exige un contrato claro: asegúrate de que en el arriendo quede establecido que solo pagarás los gastos comunes ordinarios. Infórmate sobre el reglamento de tu condominio: cada comunidad define cómo recauda y administra el fondo, pero la obligación legal sigue siendo del dueño.

En resumen

El arrendatario solo debe pagar los gastos comunes ordinarios. Todo lo que sea extraordinario o de fondo de reserva es responsabilidad del propietario. Conocer esta diferencia es clave para evitar abusos y pagar únicamente lo que corresponde.