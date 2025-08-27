Decano de la FEN de la U. de Chile, José De Gregorio, participó en Conferencia del centenario del Banco de México

El Banco de México celebró sus 100 años de existencia con la conferencia internacional “El futuro de la Banca Central: Conferencia conmemorativa del 100 aniversario de la fundación del Banco de México”, que se desarrolló el 25 y 26 de agosto de 2025 en la Ciudad de México.



El encuentro reunió a destacados economistas, académicos y autoridades monetarias de todo el mundo, con un programa que incluye sesiones plenarias, paneles de discusión y conferencias magistrales sobre los principales retos de la política monetaria en un escenario global marcado por transformaciones económicas y tecnológicas.



En este marco, el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, participó como panelista en la sesión “Retos en la instrumentación de la política monetaria después de la pandemia”, que se llevó a cabo el lunes 25 de agosto. Compartió panel con Imène Rahmouni-Rousseau, directora general de operaciones de mercado del Banco Central Europeo, y con Lorie K. Logan, presidenta y directora ejecutiva de la Reserva Federal de Dallas.



En su presentación, el decano De Gregorio enfatizó todos los progresos en materia de manejo macroeconómico y financiero en las economías emergentes, atravesando con mucho éxito crisis de magnitud histórica como fueron la crisis financiera global y Covid.



En lo más reciente, el control de la inflación, «después de una inédita alza global, ha sido también muy destacable. Más aún, es notable la resiliencia de las economías emergentes a las fluctuaciones de las condiciones financieras internacionales en un contexto de mayor apertura a los flujos de capital sin necesidad de usar controles».



De Gregorio apuntó que es por ello que “la principal lección es mantener lo hecho hasta ahora, con bancos centrales independientes, metas de inflación, tipos de cambios flexibles y apertura financiera. Mucha creatividad en objetivos e instrumentos puede terminar agregando más riesgos, un sentido injustificado de seguridad, y mayores trabas al crecimiento económico”.



En todo caso, dijo, “es necesario estar atentos a los riegos, que en lo macro hoy día incluyen la irrupción de las criptomonedas dentro del ámbito regulatorio y los potenciales efectos de mayores tasas de interés de largo plazo sobre las finanzas públicas, y es por esto último que la cooperación de la política fiscal a la estabilidad es fundamental”.



El programa contempló además conferencias magistrales de John C. Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Pablo Hernández de Cos, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, y Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá. También intervinieron figuras como Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil, y académicos de universidades como Harvard, UCLA, Johns Hopkins y Dartmouth, entre otros.



La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, se encargó de abrir y cerrar la conferencia, que constituye el evento central de las celebraciones por el centenario de la institución mexicana.