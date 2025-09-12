Home Economía "decano de la fen de la universidad de chile rechazó las críticas ..."

Decano de la FEN de la Universidad de Chile rechazó las críticas de Boric al IPoM

José de Gregorio sostuvo, en conversación con Radio Cooperativa, que “a mí lo que no me gusta es que la gente, cuando el resultado no le favorece respecto de sus juicios a priori, tiende a descalificar (las opiniones expertas)”.

Patricia Schüller Gamboa
El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José de Gregorio, en conversación con Radio Cooperativa, rechazó las críticas del Presidente Gabriel Boric al último Informe de Política Monetaria (IPoM).

Dicho informe dio cuenta de cómo han impactado el aumento del salario mínimo y la implementación de la Ley de 40 Horas en el mercado laboral.

En Cooperativa, el ex presidente del Banco Central fue consultado respecto a los dichos que realizó el Mandatario, quien manifestó tener una “discrepancia” con el análisis del instituto emisor y defendió el alza del sueldo mínimo.

De Gregorio sostuvo que “a mí lo que no me gusta es que la gente, cuando el resultado no le favorece respecto de sus juicios a priori, tiende a descalificar (las opiniones expertas)“, respondió el economista, quien agregó que Boric no posee las competencias técnicas para “discrepar de un estudio bastante bien hecho”.

El decano de la FEN añadió: “Si yo hubiera sido su asesor, yo le hubiera dicho: ‘de este tema usted no puede hablar’. Él no puede decir ‘discrepo de un estudio’, es como nada que ver”.

