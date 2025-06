“Decidí volver a vivir…”: Carla Ballero actualiza su estado de salud con emotivo mensaje 

Una emotiva reflexión compartió este lunes Carla Ballero, quien actualizó su estado de salud, luego de las graves complicaciones que ha sufrido en las últimas semanas.

Consignar que la comunicadora fue internada de urgencia el pasado mes de mayo, producto de una neumonía neumocócica que la tuvo en estado grave, y posteriormente, Ballero volvió a ser hospitalizada, debido a un derrame pleural.

Y ahora, la ex “Morandé con compañía” envió un audio al programa de TV+, “Sígueme”, donde se desempeña como panelista, y en este mensaje se refirió al proceso que ha enfrentado.

“Ha sido bien complejo (…). Todavía me cansa hablar, cada vez menos, por supuesto, tuve una neumonía, todos lo saben, que casi me termina de matar”, manifestó Carla.

En este sentido, planteó que “me pasó de ir por un camino y decidir volver, fue en la primera intubación decidí volver a vivir. Fue muy largo ese proceso”.

“Fue muy largo ese proceso, de hecho, pasé mi cumpleaños dormida, el Día de la Madre también, fue raro (…) lo fundamental es que estaba mi familia y mis amigos, estaba la gente que me ama”, expresó.

A la vez, comentó que “quiero agradecerle a todas las personas que me han dado tanto apoyo y rezos cuando yo estaba totalmente aislada del mundo, pues yo no tenía celular, no tenía nada”.

Respecto a su última complicación, indicó que “cuando me dieron el alta me fui a la casa, alcancé a estar 4 días y sentí un dolor insoportable, que nuevamente pensé que me moría, así que terminé en urgencia y se dieron cuenta de que tenía un derrame de líquido pleural en los dos pulmones y eso me estaba dejando sin respirar”.

“Me intubaron nuevamente para operarme, fue una operación muy dolorosa”, mencionó, agregando que “fue muy fuerte, entonces los dolores que tengo hoy son heavy, pero, más allá de eso, he tenido una recuperación rápida”.

Asimismo, dijo que “les mando un abrazo grande, ya voy a estar fuera, obviamente, bajé mucho de peso, pero ahora me estoy recuperando con mucha fuerza, porque creo que Dios me dio una oportunidad nueva para poder llegar con mucha luz y amor, creo que es nacer de nuevo”.

“Es muy increíble vivir esto, yo lo agradezco, pese a todo el dolor que pude sentir, pese a toda la emoción que me da y toda la pena que sintió mi familia, ver cómo la gente te quiere tanto, la verdad es que no voy a tener tiempo para agradecer tanto amor”, cerró.