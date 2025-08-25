Home Nacional "decretan alerta roja en puerto montt por crecida de río lenca: mu..."

Decretan alerta roja en Puerto Montt por crecida de río Lenca: Municipio suspendió clases para este lunes

"De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), en sus estaciones hidrométricas monitoreadas en línea, se indica que la estación 'Río Lenca Bajo Bocatoma' ha aumentado su umbral de alerta técnica a roja, el cual, si continúa aumentando el caudal, podría ocasionar afectación a personas y daños en infraestructuras de la comuna", señaló el Senapred.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Roja en Puerto Montt debido al aumento del caudal del río Lenca, provocado por el intenso sistema frontal que afecta la zona.

“De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), en sus estaciones hidrométricas monitoreadas en línea, se indica que la estación ‘Río Lenca Bajo Bocatoma’ ha aumentado su umbral de alerta técnica a roja, el cual, si continúa aumentando el caudal, podría ocasionar afectación a personas y daños en infraestructuras de la comuna”, señaló el organismo.

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt resolvió suspender las clases para este lunes en la comuna.

“Esta medida se adopta de manera preventiva y tiene como único objetivo resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, sus familias, y funcionarios ante las adversas condiciones climáticas y las dificultades de traslado que estas generan en el sector”, indicó la Municipalidad.

La casa edilicia precisó que la suspensión aplica “exclusivamente a establecimientos de la zona de la Carretera Austral”. Además, agregó que “en caso de que las condiciones climáticas se mantengan, cualquier extensión de esta medida será informada oportunamente”.

Source Texto: La Nación / Foto: Redes Sociales
