Decretan arraigo para los 3 cabos imputados por tráfico de drogas: uno salió de prisión preventiva

El magistrado Rodrigo Grez revocó la prisión preventiva y arresto domiciliario de los imputados, al considerar que los antecedentes no vinculan a los encartados con la causa.

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén decretó arraigo nacional para tres cabos del Regimiento N°8 Chiloé, imputados por el delito de tráfico de drogas.

“No existe una presunción fundada de participación de los tres imputados”, señaló el juez, destacando que dieron negativo en el test de drogas, colaboraron en la investigación, declararon de inmediato y entregaron voluntariamente sus teléfonos y claves de acceso.

El tribunal indicó que no se reportaron bienes, movimientos bancarios ni transacciones irregulares que pudieran relacionarse con el delito.

El magistrado destacó que los imputados tienen arraigo laboral y familiar, por lo que solo se mantuvo como medida cautelar el arraigo nacional.

El Ministerio Público informó que el 12 de agosto de 2025 la PDI identificó una encomienda sospechosa en Chilexpress de Pudahuel.

La encomienda había sido coordinada por los imputados junto a terceros no identificados, trasladándose desde Chillán a Puerto Aysén.

Ese mismo día, previa autorización judicial, se abrió el paquete con diez envoltorios recubiertos en papel alusa y aluminio.

La sustancia vegetal incautada correspondía a cannabis sativa, con un peso total de 11 kilos 452,8 gramos.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

