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Decretan prisión preventiva a imputado por el homicidio del carabinero Jaime Urrea en Quilleco

En la audiencia de formalización, la magistrada Claudia Aguilera ordenó el ingreso a prisión de Mauricio Humberto Cerda Albornoz por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de la investigación.

Patricia Schüller Gamboa
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Decretan prisión preventiva a imputado por el homicidio del carabinero Jaime Urrea en Quilleco

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles dejó este jueves sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Mauricio Humberto Cerda Albornoz, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio de carabinero en servicio, con la calificante de alevosía.

El homicidio contra el carabinero Jaime Ariel Urrea Burgos fue perpetrado el domingo pasado, en la comuna de Quilleco.

Jueza ordena su ingreso a prisión por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad

En la audiencia de formalización, la magistrada Claudia Aguilera ordenó el ingreso a prisión del acusado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de la investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 23:10 horas del domingo 4 de octubre, funcionarios de Carabineros llegaron hasta un domicilio de la comuna de Quilleco. Esto a raíz de un llamado por violencia psicológica, en medio de un episodio de violencia intrafamiliar (VIF).

Tras ingresar al inmueble, conversaron con Mauricio Humberto Cerda Albornoz, que estaba encerrado en un dormitorio. De improviso, el imputado abrió la puerta, salió de la habitación y disparó su escopeta en contra del policía Jaime Urrea causándole una herida penetrante torácica que le provocó la muerte momentos después, pese a recibir atención médica.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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