Democracia Viva: Fiscalía pide 10 años de cárcel para desaforada diputada Catalina Pérez

La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó la acusación en contra de la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; la exconcejal Paz Fuica; y otras tres personas, en el marco del caso Democracia Viva.



Tras el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fusupo, Tomarte y Fibra del denominado caso convenios, el ente persecutor presentó acusaciones contra siete personas.



Según consignó T13, la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Pérez, Andrade, Contreras y Fuica.



Además, se pidió una “multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.



Junto con ello, el ente persecutor solicitó la “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”.