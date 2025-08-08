Home Nacional "desbordes afirma que vallejo “miente abiertamente” so..."

Desbordes afirma que Vallejo “miente abiertamente” sobre operativos en Meiggs

“La vocera se atribuye lo que estamos haciendo. Yo reconozco el apoyo del Gobierno”, señaló el alcalde de Santiago, aunque destacó que fueron funcionarios municipales y del SII quienes detectaron 9.000 millones de pesos en evasión tributaria en Meiggs.

Eduardo Córdova
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió contra los dichos de la vocera Camila Vallejo, quien atribuyó sólo al Gobierno la reciente intervención al Barrio Meiggs para combatir los toldos azules.

“La vocera miente abiertamente. Quieren subirse a esto, me parece estupendo, pero que digan que es un trabajo entre el municipio y este Gobierno”, precisó Desbordes en Radio Pauta.

Según la ministra, los optativos en Meiggs son “una decisión política del Gobierno” y “un trabajo de Estado”.

Al respecto, Desbordes añadió que “es de una mezquindad gigante (…) Esto no es un proceso que empezó el año pasado, eso es falso. Este proceso empezó de cero en enero de este año”.

Asimismo, Desbordes admitió que “hay que ser justo” y que siempre reconoce el apoyo del Gobierno, pero recalcó que “el diseño y la iniciativa la hemos hecho nosotros”.

En ese sentido, el alcalde marcó distancia con las medidas tomadas en el mismo sector por su predecesora Irací Hassler. “Meiggs se va a ir recuperando en un año y medio (…) Yo dupliqué los guardias en el municipio, durante la administración anterior disminuyeron”, explicó.

Desbordes agregó que “no retiramos toldos y después de tres días vamos a mirar y está todo igual”, sino que “mantenemos una presencia permanente de agentes de seguridad y carabineros que impide que se vuelvan a tomar las calles. Esa es la gran diferencia con lo que hacía el período de la señorita Hassler”.

