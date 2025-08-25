Desbordes confirma suspensión de rectora del Instituto Nacional tras agresión de estudiantes a alumno

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), confirmó este lunes a Radio Biobío la suspensión de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras la agresión que sufrió un alumno de tercero medio de parte de un grupo de estudiantes de cuarto medio, ocurrida en una sala del liceo.

Según un documento al que accedió BBCL, la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago instruyó un sumario administrativo y nombró como fiscal del proceso a la abogada Francisca Aravena Asencio, de la Subdirección de Asesoría Jurídica de la DEM.

Desbordes sostuvo a La Radio que los hechos de “carácter gravísimo” se produjeron hace unas semanas y se vinculan a una funa organizada por alumnos de cuarto medio contra uno de tercero por temas personales.

Tras ello hubo amenazas, las cuales fueron conocidas por el establecimiento. Dichas amenazas se concretaron en la agresión contra el joven afectado.

“Un grupo de estudiantes de cuarto medio ingresó, entiendo, a una sala y golpeó, dejando con lesiones graves, a un estudiante de tercer año medio“, detalló Desbordes.

Lo ocurrido está siendo indagado por el Ministerio Público y en el mencionado sumario administrativo.

“Se determinó por el fiscal la suspensión de la rectora, pero aún no puedo anticipar responsabilidades ni tampoco apuntar con el dedo a nadie en particular“, informó el alcalde a La Radio.

Fuentes de la investigación señalan que la medida es de carácter preventivo.

La suspensión busca mantener la objetividad de la investigación. La remuneración de la rectora Vega se mantiene íntegra, pues es una medida cautelar y no una sanción.