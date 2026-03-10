Detective de la PDI abate a delincuente luego de frustrar una encerrona en Quilicura

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió la noche de este lunes a un delincuente que intentó realizar una encerrona, junto a otros tres individuos, en una estación de servicio de la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en un servicentro de la cadena Shell, ubicado en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte.

Según explicó el prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana de la PDI, el detective estaba de civil y llegó en su vehículo particular para realizar una compra.

Tras estacionar, cuatro sujetos lo abordaron y lo intimidaron con armas de fuego, con la intención de robar su automóvil.

En ese momento, el funcionario se identificó como detective y utilizó su arma de servicio. Esto provocó un intercambio de disparos con los atacantes.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que los otros tres participantes escaparon del sitio.

Detective herido e investigación

El detective, en tanto, resultó herido por un impacto de bala durante el tiroteo. Tras el incidente fue trasladado al Hospital de Carabineros, en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el funcionario permanece internado fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros, unidad que deberá identificar a los otros implicados en el intento de encerrona.