Home Nacional "detective de la pdi abate a delincuente luego de frustrar una enc..."

Detective de la PDI abate a delincuente luego de frustrar una encerrona en Quilicura

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en un servicentro de la cadena Shell, ubicado en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Detective de la PDI abate a delincuente luego de frustrar una encerrona en Quilicura

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió la noche de este lunes a un delincuente que intentó realizar una encerrona, junto a otros tres individuos, en una estación de servicio de la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en un servicentro de la cadena Shell, ubicado en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte.

Según explicó el prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana de la PDI, el detective estaba de civil y llegó en su vehículo particular para realizar una compra.

Tras estacionar, cuatro sujetos lo abordaron y lo intimidaron con armas de fuego, con la intención de robar su automóvil.

En ese momento, el funcionario se identificó como detective y utilizó su arma de servicio. Esto provocó un intercambio de disparos con los atacantes.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que los otros tres participantes escaparon del sitio.

Detective herido e investigación

El detective, en tanto, resultó herido por un impacto de bala durante el tiroteo. Tras el incidente fue trasladado al Hospital de Carabineros, en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el funcionario permanece internado fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros, unidad que deberá identificar a los otros implicados en el intento de encerrona.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Alcalde Bellolio por retorno de Baquedano a Plaza Ital...

El jefe comunal, los concejales y el Ejército rindieron un homenaje esta mañana al monumento del General Baquedano por su regreso a su lugar de origen. “El general Baquedano ha vuelto a su plinto, ha vuelto a la comuna de Providencia, fue uno de sus primeros vecinos y hoy día lo tenemos nuevamente en este lugar, donde durante cien años nos hemos encontrado, nos hemos unido, hemos celebrado”, dijo Bellolio.

Leer mas
Triunfo
No se vio en TV: La polémica que protagonizó Javier Co...

El delantero albo fue suplente en el encuentro del pasado fin de semana en La Florida y disputó solamente 13’ minutos. Una vez finalizado el partido, protagonizó una singular situación que involucró al ayudante técnico, Juan Pablo Rodríguez.

Leer mas
Economía
Precio del petróleo brent cayó este martes tras dichos...

El crudo redujo drásticamente la subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a última hora de la tarde de ayer en Estados Unidos que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/