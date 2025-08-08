Home Nacional "detienen a 6 personas por secuestro con mutilación: víctima es mi..."

Detienen a 6 personas por secuestro con mutilación: víctima es miembro de la misma banda narco

Durante los allanamientos en Conchalí y Quintero (Región de Valparaíso), se incautaron cocaína base, munición, dinero en efectivo, una caja fuerte y teléfonos celulares, entre otras especies.

Eduardo Córdova
La PDI detuvo a seis imputados por el delito de secuestro con mutilación, cometido el pasado 8 de julio en Conchalí, Región Metropolitana, contra un chileno que formaba parte de la misma banda delictual.

Entre los detenidos hay tres chilenos, dos venezolanos en situación migratoria irregular y una chilena, además de otras tres personas por delitos vinculados a drogas y robo.

El jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, señaló que la víctima era un hombre de 38 años encargado de un punto de distribución de droga.

Barrientos explicó que el secuestro fue una represalia por diferencias en las cuentas de ventas de droga, correspondientes al punto que administraba la víctima.

Añadió que “este es un modus operandi habitual de estas bandas criminales”, utilizado para mantener el control y liderazgo sobre sus operadores.

Todos los detenidos pasarán a control y eventual formalización este viernes en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

