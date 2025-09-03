Detienen a dueño de AutoAhorro por estafa piramidal: habría defraudado en $357 millones a cientos de víctimas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al dueño de la empresa AutoAhorro, que operaba con sucursales en distintas comunas del país, tras una investigación iniciada en 2023 que destapó una millonaria estafa piramidal que afectó a cientos de víctimas.

Detectives de la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt realizaron la diligencia el martes en Villarrica, en la Región de La Araucanía, en coordinación con la Fiscalía Local, donde el imputado se encontraba oculto, recogió Radio Biobío.

El subprefecto Fredy Biere, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt, explicó que el caso comenzó en 2023, cuando recibieron “una serie de denuncias en contra de la empresa AutoAhorro, la cual ofrecía supuestos sistemas de ahorro para adquirir vehículos mediante cuotas fijas, sin intereses ni requisitos bancarios”.

Las pesquisas determinaron que se trataba de “un esquema piramidal insostenible en el tiempo”, pues el dinero de los nuevos clientes era usado para pagar los compromisos asumidos con los anteriores, detalló Biere.

VÍCTIMAS PAGARON CUOTAS Y MENSUALIDADES SIN RECIBIR SUS AUTOS

Los afectados pertenecen principalmente a la clase media, quienes pagaron cuotas de incorporación y mensualidades con la esperanza de obtener un vehículo nuevo. Sin embargo, muchos nunca recibieron sus autos o debieron endeudarse con créditos bancarios más costosos, lo que agravó su perjuicio económico.

La empresa llegó a abrir sucursales en Osorno, Valdivia, Concepción, Chillán, Santiago, Viña del Mar y Coquimbo. Se estima que el fraude alcanzaría los $357 millones, aunque la cifra podría aumentar a medida que se sumen nuevas denuncias.

En 2023, el Sernac presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la empresa automotriz por presunto delito de estafa y apropiación indebida.

Durante la detención, la PDI incautó celulares y un notebook que serán periciados.

El imputado será formalizado en el Juzgado de Garantía de Villarrica durante esta mañana.