Home Nacional "detienen a dueño de autoahorro por estafa piramidal: habría defra..."

Detienen a dueño de AutoAhorro por estafa piramidal: habría defraudado en $357 millones a cientos de víctimas

El subprefecto Fredy Biere, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt, explicó que el caso comenzó en 2023, cuando recibieron “una serie de denuncias en contra de la empresa AutoAhorro, la cual ofrecía supuestos sistemas de ahorro para adquirir vehículos mediante cuotas fijas, sin intereses ni requisitos bancarios”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al dueño de la empresa AutoAhorro, que operaba con sucursales en distintas comunas del país, tras una investigación iniciada en 2023 que destapó una millonaria estafa piramidal que afectó a cientos de víctimas.

Detectives de la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt realizaron la diligencia el martes en Villarrica, en la Región de La Araucanía, en coordinación con la Fiscalía Local, donde el imputado se encontraba oculto, recogió Radio Biobío.

El subprefecto Fredy Biere, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt, explicó que el caso comenzó en 2023, cuando recibieron “una serie de denuncias en contra de la empresa AutoAhorro, la cual ofrecía supuestos sistemas de ahorro para adquirir vehículos mediante cuotas fijas, sin intereses ni requisitos bancarios”.

Las pesquisas determinaron que se trataba de “un esquema piramidal insostenible en el tiempo”, pues el dinero de los nuevos clientes era usado para pagar los compromisos asumidos con los anteriores, detalló Biere.

VÍCTIMAS PAGARON CUOTAS Y MENSUALIDADES SIN RECIBIR SUS AUTOS

Los afectados pertenecen principalmente a la clase media, quienes pagaron cuotas de incorporación y mensualidades con la esperanza de obtener un vehículo nuevo. Sin embargo, muchos nunca recibieron sus autos o debieron endeudarse con créditos bancarios más costosos, lo que agravó su perjuicio económico.

La empresa llegó a abrir sucursales en Osorno, Valdivia, Concepción, Chillán, Santiago, Viña del Mar y Coquimbo. Se estima que el fraude alcanzaría los $357 millones, aunque la cifra podría aumentar a medida que se sumen nuevas denuncias.

En 2023, el Sernac presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la empresa automotriz por presunto delito de estafa y apropiación indebida.

Durante la detención, la PDI incautó celulares y un notebook que serán periciados.

El imputado será formalizado en el Juzgado de Garantía de Villarrica durante esta mañana.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Controles estilo aeropuerto marcan despliegue de segur...

Cámaras con reconocimiento facial, pórticos detectores de metales, escáner de rayos X, guardias tácticos y privados, además de presencia permanente de Carabineros, destacan entre las medidas para resguardar a los asistentes que lleguen al Parque O’Higgins.

Leer mas
Nacional

PDI allana Seremi de Bienes Nacionales en Arica: 5 fun...

De acuerdo a la investigación, desde el año 2021, los imputados se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos para cometer diversos delitos de corrupción pública, consignó Emol.

Leer mas
Nacional

Avaluado en $51 millones: Detienen a sujetos con cable...

En la audiencia, el fiscal Milton Torres informó que el 29 de agosto de 2025, a las 5:50 horas, Carabineros fiscalizó un camión en la Ruta 5 Norte, conducido por un ciudadano peruano acompañado por un boliviano.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/