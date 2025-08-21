Home Nacional "detienen a tres personas acusadas de sumergir cabezas de sus víct..."

Detienen a tres personas acusadas de sumergir cabezas de sus víctimas para que revelaran datos bancarios en Calama

El teniente coronel Juan Pérez, comisario de la Primera Comisaría de Calama, explicó a La Estrella de Antofagasta que “el hecho que cometían estas personas era retener a las víctimas, siendo muchos de ellos agredidos para solicitarles las claves bancarias, donde accedían a sus cuentas y les robaban sus dineros”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Tres sujetos fueron arrestados tras múltiples denuncias relacionadas con delitos de robo y secuestro en Calama, Región de Antofagasta. Las víctimas denunciaron haber sido torturadas con sumersión de sus cabezas en agua, con el fin de que entregaran sus claves bancarias y luego despojarlas de sus fondos.

El teniente coronel Juan Pérez, comisario de la Primera Comisaría de Calama, explicó a La Estrella de Antofagasta que “el hecho que cometían estas personas era retener a las víctimas, siendo muchos de ellos agredidos para solicitarles las claves bancarias, donde accedían a sus cuentas y les robaban sus dineros”.

Añadió que “de momento, hay tres personas que han sido afectadas de esta forma, por secuestro calificado y otros con robo con retención de víctima, pero la tipificación la definirá el Ministerio Público. Eso sí, tenemos otros casos que se están investigando, que estarían vinculados a estos hechos”.

Con estos antecedentes, la Fiscalía instruyó a la SIP para hacerse cargo de la investigación, logrando durante la madrugada del sábado pasado la detención de un primer implicado.

“Tras los trabajos, se logró identificar a este grupo delictivo, estableciéndose que uno de estos sujetos venía viajando en un bus interurbano hacia Calama. La detención ocurrió en el cruce de Chuquicamata”, detalló.

En un segundo procedimiento, realizado en la madrugada del lunes, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ligado a la banda, donde se detuvo a otros dos individuos. Según indicó el oficial, también se incautó evidencia que permitirá acreditar la participación del primer detenido.

El primer arrestado, de nacionalidad chilena, se encuentra directamente vinculado a los hechos. Sobre los otros dos sujetos, se indaga su participación, aunque en el domicilio mantenían un vehículo encargado por robo, además de armas y munición de diverso calibre.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Embajador Viera -Gallo confirmó que 97 hinchas de la U...

En conversación con el medio argentino Todo Noticias (TN), el diplomático señaló que “encuentro lamentable que un partido deportivo donde debiera haber una sana competencia, se produzcan desmanes, desajustes y conflictos entre los hinchas de un lado y de otro”.

Leer mas
Nacional

VIDEO: Con estas imágenes informaron desde España la s...

En el medio español La Vanguardia, revelaron estas imágenes sobre la brutal pelea entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile que provocó la suspensión del partido, además de diversos heridos de gravedad de la barra azul y altercados que terminaron con el arresto de cientos de personas, de la misma barra.

Leer mas
Nacional

Uno en riesgo vital: La U entrega parte médico de los ...

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó detalles en Radio Biobío. Explicó que “hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente” en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, donde se atendió a 12 compatriotas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/