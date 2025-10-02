Detienen a tres sujetos, entre ellos dos adolescentes, tras persecución que terminó en choque contra patrulla

Carabineros detuvo a tres individuos, entre ellos dos adolescentes de 16 y 14 años, tras una persecución que comenzó en Pudahuel y finalizó en Independencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los uniformados realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron un automóvil Ford Focus con ocupantes en actitud sospechosa. Al revisar la patente, comprobaron que el vehículo tenía un encargo por robo ocurrido la madrugada del miércoles en Pudahuel.

A partir de ese momento, se desató una persecución por varias calles de la capital. El conductor intentó escapar a gran velocidad, desobedeciendo las señales de tránsito y poniendo en peligro tanto a peatones como a otros automovilistas.

La huida culminó en la intersección de avenida Independencia con General Saavedra, donde los sospechosos chocaron contra una patrulla de Carabineros. Allí fueron capturados un adulto de 19 años y los dos adolescentes.

Según informó la policía, el adulto y el menor de 16 años poseen antecedentes policiales. El primero será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que los adolescentes pasarán al Juzgado de Familia.