Home Nacional "detienen al “gordo alex”, acusado de ser autor intele..."

Detienen al “Gordo Alex”, acusado de ser autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda

El detenido es Alfredo Henríquez, conocido como “Gordo Alex”, investigado como autor intelectual de múltiples secuestros en la Región Metropolitana.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La PDI y la Fiscalía ECOH confirmaron durante la mañana de este jueves la detención de uno de los líderes de “Los Piratas”, una facción del Tren de Aragua que opera en Chile.

El detenido es Alfredo Henríquez, conocido como “Gordo Alex”, investigado como autor intelectual de múltiples secuestros en la Región Metropolitana.

Henríquez también estaría vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado en marzo de 2024.

Los restos de Ojeda fueron encontrados durante un operativo policial en Maipú, enterrados en una toma irregular a 1,4 metros de profundidad bajo un bloque de cemento.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Política

“La negociación está en marcha todavía”: G...

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que “nosotros fuimos explícitos respecto de que para mejorar la elegibilidad y una mejor representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso Nacional una lista única es un instrumento imprescindible.

Leer mas
Nacional

Ciclista de 19 años fue asesinado a balazos en La Pint...

El ataque ocurrió en calle Gabriela, donde la víctima recibió al menos siete impactos de bala mientras intentaba escapar de los responsables.

Leer mas
Triunfo

La U se impuso a Independiente y tomó ventaja en la Co...

El cuadro azul, con un gol de Lucas Assadi, venció al conjunto de Avellaneda en el Estadio Nacional, y se ilusiona con los cuartos de final del certamen. En tanto, luego del partido, el DT Gustavo Álvarez valoró el resultado y señaló que “la U tiene esta intensidad en el torneo y cuando acertamos técnicamente, sumándole esta intensidad, normalmente ganamos”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/