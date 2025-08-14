Detienen al “Gordo Alex”, acusado de ser autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda

La PDI y la Fiscalía ECOH confirmaron durante la mañana de este jueves la detención de uno de los líderes de “Los Piratas”, una facción del Tren de Aragua que opera en Chile.

El detenido es Alfredo Henríquez, conocido como “Gordo Alex”, investigado como autor intelectual de múltiples secuestros en la Región Metropolitana.

Henríquez también estaría vinculado al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado en marzo de 2024.

Los restos de Ojeda fueron encontrados durante un operativo policial en Maipú, enterrados en una toma irregular a 1,4 metros de profundidad bajo un bloque de cemento.