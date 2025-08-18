Home Nacional "dictan arraigo nacional para exembajador por contrabando de piele..."

Dictan arraigo nacional para exembajador por contrabando de pieles de animales

El pasado 28 de enero, Camilo Sanhueza fue descubierto intentando ingresar sin declarar 16 pieles de animales exóticos para usarlas como alfombras y ropa.

Eduardo Córdova
El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó arraigo nacional para el exembajador Camilo Sanhueza, quien fue formalizado por el delito de contrabando.

Durante esta jornada, el juez Felipe Contreras Bianchi sostuvo que existían antecedentes que acreditan “la existencia de este hecho ilícito y participación del imputado”.

La medida cautelar impuesta fue el arraigo nacional, y además se fijaron 90 días para que se lleve a cabo la investigación.

El pasado 28 de enero, Sanhueza fue sorprendido intentando ingresar sin declarar 16 pieles de animales exóticos destinadas a usarse como alfombras y ropa.

El hallazgo ocurrió cuando Sanhueza regresó al país tras cuatro años como embajador en Hungría, y solicitó que le enviaran desde Europa sus enseres, entre los cuales estaban las alfombras decorativas hechas con pieles de animales exóticos.

La carga llegó por mar a San Antonio y el 28 de febrero Aduanas descubrió en un baúl pieles de león, lince, cebra, zorro y antílope oryx gazella, además de un abrigo de piel, seis gorros de piel de zorro y cuatro cantimploras recubiertas de piel.

3
