Diputada Mora responde a Manouchehri por cuestionar entrega de almuerzos de María Pía Adriasola

La parlamentaria de RN cuestionó lo que calificó como una fiscalización “para la galería” y en su lugar, emplazó directamente al legislador socialista recordando el sensible fallecimiento de don Hugo Morales, gasfíter que murió luego de haber trabajado más de 27 horas seguidas en dependencias del Palacio de Gobierno.

Patricia Schüller Gamboa
La diputada Claudia Mora (RN) cuestionó al parlamentario socialista, Daniel Manouchehri, luego de que este anunciara un oficio a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud por el hecho de que la Primera Dama, María Pía Adriasola, sirviera almuerzo a funcionarios de La Moneda sin utilizar guantes, mascarilla ni cubre pelo.

Frente a esto, Mora cuestionó lo que calificó como una fiscalización “para la galería” y en su lugar, emplazó directamente al legislador recordando el sensible fallecimiento de don Hugo Morales, gasfíter que murió luego de haber trabajado más de 27 horas seguidas en dependencias del Palacio de Gobierno.

“Sorprende el repentino entusiasmo del diputado Manouchehri por fiscalizar lo que pasa en La Moneda, me pregunto ¿cuántos oficios envió a Contraloría cuando murió un trabajador?”, señaló.

Luego, la recientemente asumida representante del Distrito 11 agregó: “Que un trabajador pierda la vida después de jornadas extenuantes en el mismo Palacio de La Moneda, deja de ser un hecho meramente laboral y pasa a ser un hecho político. En ese entendido, ningún diputado de la actual oposición se comprometió a entregare certezas a la familia de don Hugo, que, dicho sea de paso, se quedó sin respuestas de parte del gobierno saliente, que ni siquiera fue capaz de terminar como corresponde el sumario”.    

“Ojalá hubiesen reaccionado con el mismo nivel de escándalo con el que reaccionaron a un gesto muy noble y cercano de la primera dama Pía Adriasola. No se puede fiscalizar para un lado y callar para otro”, finalizó la diputada.

María Pía Adriasola sorprende al dar almuerzos a funcionarios en el casino de La Moneda
Source Texto: La Nación/Foto: Captura
