Diputado Romero cree que el gobierno de Kast será “de emergencia”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, dijo que un eventual gobierno de José Antonio Kast sería “de emergencia” por lo que no podrían hacer todas las cosas que quisieran, esto debido a la “mala situación económica” que dejará al la actual administración.

“Nosotros tenemos una responsabilidad de hacer lo correcto, lo que, en definitiva, le haga bien a Chile. A nosotros nos gustaría, nos encantaría tener una holgura que nos permitiera hacer muchas cosas. Pero este es un gobierno que, como hemos definido, es un gobierno de emergencia”, planteó Romero en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “es un gobierno que tiene que hacerse cargo de la crisis de seguridad con mucha fuerza y, además, tenemos que reactivar la economía destrabando la pelota, como lo ha dicho José Antonio Kast”.



“Nosotros, en ese sentido, tenemos que actuar con la responsabilidad y debemos decir lo que hay que hacer, no lo que nos gustaría, porque lamentablemente este gobierno nos deja una situación económica muy mala”, indicó.



En la entrevista, el diputado además se refirió a la cuestionada propuesta “Chao préstamo al Estado” del candidato y a los cuestionamientos que ha recibido por parte del Gobierno señalando que “A mí no me sorprenden las declaraciones que haga la ministra Vallejo, si la ministra Vallejo es comunista”.



En la ocasión Romero además defendió la iniciativa señalando que esta tendría que ser discutida en el Congreso. “Hay que recordar que esto es una ley. Por lo tanto, no es que automáticamente uno tenga que llegar y decir, ya listo, a partir del primero de enero, que es otra de las mentiras que han dicho incluso la propia candidata, la exministra Jeannette Jara, que dice que a partir del primero de enero no va a haber prácticamente beneficios si gana José Antonio Kast, lo que es mentira porque hay una ley que está aprobada”.



“Es importante también que la ciudadanía tenga claro que nuestra voluntad es esa, y nosotros vamos a tener que ir al Congreso a convencer también, si no tenemos la mayoría, a convencer a las demás fuerzas políticas”, mencionó.



El diputado además abordó las acusaciones que han surgido desde la oposición al Gobierno por intervencionismo electoral señalando que “nosotros vamos a estar actuando a nivel de los gobiernos locales y a nivel del gobierno central, si es que obviamente el gobierno insiste en seguir interviniendo en política”.