Diputado Schalper: “Cada vez que lidera en la derecha una expresión maximalista e identitaria, genera efervescencia”

El diputado Diego Schalper (RN) defendió el llamado de Chile Vamos para realizar una primaria amplia de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre próximo y explicó que las cartas de ultraderecha -que confirmaron ir directo a la primera vuelta- son “maximalismos que generan efervescencia, pero no ganan”.



En entrevista con Radio Cooperativa, el parlamentario expresó que “espero que anunciemos una primaria amplia que incluya al exalcalde Rodolfo Carter, a la carta de Demócratas, Ximena Rincón, y a alguien por el lado de Amarillos”.



“Cada vez que lidera en la derecha una expresión maximalista e identitaria, genera efervescencia en un público que yo la entiendo, pero ese público no es suficiente para ganar en segunda vuelta”, explicó.



“Por ejemplo, José Antonio Kast perdió en 2021, siendo carta de Republicanos, con el que probablemente ha sido el peor candidato de la izquierda desde la vuelta de la democracia, como era Gabriel Boric en esa época. Y, aun así, él le ganó con una holgura bastante amplia”, recordó.



Schalper afirmó que “la situación del Gobierno en materia de seguridad es de tal descontrol, que lamentablemente estas propuestas maximalistas aparecen como posibles. Sin embargo, hay que ser responsables en ofrecer cosas que sean viables políticamente”.



“Al costado, tenemos personas de la extrema derecha que hay que someter a un ‘test de viabilidad’, porque es bien fácil decir ‘mire, voy a construir 100 cárceles o tal y tal cosa’. Pero cuando uno quiere formar una candidatura con vocación de mayoría y gobernabilidad, no se puede decir cualquier cosa. Lo que menos quiere Chile es sumarle una crisis de sobreexpectativas a la crisis de seguridad que ya estamos viviendo”, remarcó.