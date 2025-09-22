Home Nacional "diputado undurraga cree posible empate entre kast y matthei si se..."

Diputado Undurraga cree posible empate entre Kast y Matthei si se ajustan las cifras

El parlamentario de Evópoli, en conversación con Radio Pauta, destacó que la abanderada de Chile Vamos “es la candidata con menos rechazo en comparación con Jeannette Jara y José Antonio Kast”.

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, analizó el escenario presidencial y subrayó la posición de Evelyn Matthei en las encuestas. “Tres puntos que baje José Antonio Kast, tres puntos que suba Evelyn Matthei y ya estamos empatados y además casi estamos en el margen de error técnico. No estamos tan lejos”, afirmó.

Según señaló, ese factor puede resultar clave en la primera vuelta, ya que en la última Cadem Matthei fue “la única candidata que, sumando quienes votarían 100% y quienes considerarían votar, llega a 51 %”.

Undurraga cuestionó la decisión del Partido Republicano y de Kast en particular de no concurrir a primarias. “Le pedimos en todos los modos y formas que fuéramos a primaria, y él contestó muy claro que la primaria era la primera vuelta”, recordó.

A su juicio, esa definición dispersó la oferta electoral de la derecha y obligó a competir directamente en la primera ronda. “La suma de la fragmentación de candidatos da casi un sesenta y tantos por ciento, pero aquí va a pasar uno con un más”, señaló.

Consultado sobre si la verdadera meta de la derecha es superar a José Antonio Kast, Undurraga precisó que su análisis es distinto. A su juicio, la oficialista Jeannette Jara tiene prácticamente asegurado su paso a la segunda vuelta gracias a un piso de apoyo en torno al 30 %, por lo que la disputa de fondo está en determinar quién la enfrentará.

El diputado, que confirmó su intención de ir a la reelección, sostuvo que el bloque debe trabajar en una derecha “profundamente dialogante, firme en sus convicciones, pero entendiendo que la construcción del país se hace con un solo equipo, y ese equipo es Chile”.

VOTO OBLIGATORIO

Undurraga también abordó el debate sobre el voto obligatorio, un tema que se mantiene pendiente en el Congreso. Planteó que el sufragio “debe ser un derecho y también un deber”, y recalcó que votar seguirá siendo gratuito. Explicó que el retraso en la definición de las sanciones corresponde al Gobierno y al oficialismo, que no han concretado el compromiso con el Congreso.

En su opinión, las eventuales multas debieran considerar un rango progresivo, de modo que quienes tienen mayores ingresos paguen más que quienes ganan menos, manteniendo así un criterio de proporcionalidad.

