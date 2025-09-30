Diputados anuncian acusación constitucional contra ministro Antonio Ulloa

Un grupo de diputados anunció una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego que la Corte Suprema decidiera no removerlo de su cargo tras ser acusado de faltas a la probidad respecto a nombramientos en el Poder Judicial y a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.



La diputada y subjefa de la bancada Indep-PPD, Camila Musante, explicó que la arremetida responde a “primero, porque queremos defender a la justicia, queremos defender su independencia. Nos parece que -al contrario de lo que dijo el señor presidente de la Corte Suprema, el señor Blanco- sí se acepta la corrupción”.



“Lo que ha pasado respecto de la remoción del ministro Ulloa es francamente inaceptable, teniendo todos los antecedentes de que efectivamente él formaba parte de la red de operaciones del señor Hermosilla”, agregó.



Por ello, los parlamentarios anunciaron la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa. Musante no descartó que “eventualmente podrían agregarse otros ministros al ver los antecedentes que haya al respecto por las inhabilitaciones”.



La parlamentaria instó a que “el señor Ulloa todavía tiene la oportunidad de enmendar el daño que le ha hecho a la justicia en nuestro país. Aunque la Corte Suprema no actuó correctamente hoy día, él sí puede hacerlo y yo lo llamo a que por favor dé un paso al costado y renuncie”.