Home Nacional "diputados anuncian acusación constitucional contra ministro anton..."

Diputados anuncian acusación constitucional contra ministro Antonio Ulloa

La diputada y subjefa de la bancada Indep-PPD, Camila Musante, explicó que la arremetida responde a “primero, porque queremos defender a la justicia, queremos defender su independencia. Nos parece que -al contrario de lo que dijo el señor presidente de la Corte Suprema, el señor Blanco- sí se acepta la corrupción”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un grupo de diputados anunció una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego que la Corte Suprema decidiera no removerlo de su cargo tras ser acusado de faltas a la probidad respecto a nombramientos en el Poder Judicial y a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.

La diputada y subjefa de la bancada Indep-PPD, Camila Musante, explicó que la arremetida responde a “primero, porque queremos defender a la justicia, queremos defender su independencia. Nos parece que -al contrario de lo que dijo el señor presidente de la Corte Suprema, el señor Blanco- sí se acepta la corrupción”.

“Lo que ha pasado respecto de la remoción del ministro Ulloa es francamente inaceptable, teniendo todos los antecedentes de que efectivamente él formaba parte de la red de operaciones del señor Hermosilla”, agregó.

Por ello, los parlamentarios anunciaron la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa. Musante no descartó que “eventualmente podrían agregarse otros ministros al ver los antecedentes que haya al respecto por las inhabilitaciones”.

La parlamentaria instó a que “el señor Ulloa todavía tiene la oportunidad de enmendar el daño que le ha hecho a la justicia en nuestro país. Aunque la Corte Suprema no actuó correctamente hoy día, él sí puede hacerlo y yo lo llamo a que por favor dé un paso al costado y renuncie”.

Corte Suprema determina no remover de su cargo al ministro Antonio Ulloa
Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Intriga en Paillaco: hallan cadáver de animal no ident...

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero comunicaron que, tras visualizar la imagen publicada, habían tomado contacto con los residentes, quienes manifestaron su intención de llevar el ejemplar hasta la oficina SAG de Paillaco esta tarde, para luego trasladarlo a Valdivia con el fin de realizar los correspondientes análisis.

Leer mas
Nacional

Ley de Presupuesto: Bancada UDI obliga al Gobierno a t...

Los diputados Felipe Donoso, Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida lograron aprobar seis oficios dirigidos al Presidente Boric, quien deberá responder -a través de sus respectivos ministros- en un plazo de 30 días, justo en medio de la tramitación del próximo erario fiscal.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Así fue el momento en que Carlos Soria, de 86 a...

El alpinista español Carlos Soria, de 86 años, regresó este martes a España tras convertirse el pasado viernes en la persona de más edad en alcanzar una cumbre de más de 8.000 metros, al coronar el Manaslu (8.163 metros) en Nepal.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/