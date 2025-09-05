Diputados de la Comisión de Educación llaman a reforzar protocolos de seguridad tras amenaza de balacera en COLEGIOS

La amenaza de una balacera en un recinto educativo de Valparaíso encendió las alarmas de las autoridades y motivó la reacción de los diputados, integrantes de la Comisión de Educación, Stephan Schubert (PRep) y Marcia Raphael (RN).

Según informó Carabineros, fue un estudiante quien alertó sobre la presencia de un rayado en la puerta de un baño masculino, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos y la posterior denuncia al Ministerio Público. El hecho se suma a casos similares ocurridos en Temuco y ha reabierto el debate sobre la violencia escolar.



Al respecto, el diputado Stephan Schubert subrayó que estos hechos demuestran la urgencia de perfeccionar las medidas preventivas. “Una amenaza de balacera, esta vez en un establecimiento educacional de Valparaíso. Ya sufrimos eso en la ciudad de Temuco, con otra amenaza, y aquí lo relevante es la reacción de las autoridades. Reconocemos que estamos en una sociedad que está muy violenta, que nos lleva a situaciones como estas, a amenazas, que gracias a Dios no se ha materializado en el caso de Valparaíso, así como tampoco ocurrió en Temuco”, señaló.



El parlamentario añadió que la prioridad debe estar en manos del Ministerio de Educación. “Es muy importante contar con los debidos protocolos. Los protocolos deben ser ajustados en el tiempo, deben ser corregidos, y también tenemos que trabajar todos en conjunto para contribuir a que los establecimientos educacionales vuelvan a ser lugares seguros. Aquí el asunto está en manos del Ministerio de Educación. Esperamos que ellos trabajen en protocolos actuales, eficientes, que permitan responder de buena forma ante una amenaza, pero también ante una eventual ocurrencia de un hecho tan violento como este”, remarcó Schubert.



Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN) calificó la situación como un llamado de atención para el sistema escolar y las familias. “Lo ocurrido en el colegio de Valparaíso es una señal de alerta que no podemos pasar por alto. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estudiar en espacios seguros, sin miedo ni amenazas que alteren su desarrollo. Los establecimientos educacionales deben volver a ser lugares de protección, de formación y de aprendizaje, y no escenarios de violencia que siembran temor en las familias y comunidades”, afirmó.



Raphael enfatizó que la coordinación entre todos los actores será clave para evitar nuevas amenazas en las aulas. “Es fundamental que las autoridades refuercen los protocolos de seguridad y trabajen de manera coordinada con Carabineros, directores y apoderados para evitar que estas situaciones se repitan. La educación necesita garantías de resguardo, porque solo así se construye confianza en el sistema y se protege el futuro de los estudiantes”, remarcó.