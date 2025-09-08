Dos carabineros resultaron lesionados tras evitar que un hombre se quemara a lo bonzo en Victoria

Dos carabineros resultaron heridos tras impedir que un hombre se inmolara este lunes en el terminal de buses rurales de Victoria, Región de La Araucanía.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y pasajeros recopilados por la policía, el sujeto estuvo durante varios minutos amenazando con rociarse bencina y encender un fósforo, lo que generó alarma entre los presentes, recogió Radio Cooperativa.

Ante la situación, se desplegó personal uniformado que logró evitar un desenlace trágico.

“Carabineros de Victoria concurrió y realizó las acciones para evitar que esta persona resultara lesionada (de gravedad)”, informó el general Patricio Yáñez, quien además confirmó que el afectado fue trasladado al hospital comunal para constatar sus heridas.

Respecto a los dos carabineros involucrados, precisó que “tienen lesiones en sus manos a raíz de las quemaduras, propia de la acción, pero es una acción que quiero valorar y saludar a nuestros carabineros”.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público de Victoria.