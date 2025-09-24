Home Nacional "dos lesionados deja asalto contra farmacia en maipú: testigos acu..."

Dos lesionados deja asalto contra farmacia en Maipú: testigos acusan constantes robos en el lugar

Un grupo de al menos ocho delincuentes ingresó de manera violenta al recinto, donde aún permanecían clientes. Los asaltantes sustrajeron especies de valor y dinero en efectivo.

Un violento asalto a un local comercial en Maipú dejó a dos personas lesionadas este martes.

El hecho ocurrió durante la tarde en una farmacia Cruz Verde situada en un strip center del sector del Rosal con la calle Ingeniero Eduardo Domínguez.

Tras el asalto, los antisociales huyeron en un vehículo que los esperaba en el estacionamiento del strip center, efectuando disparos al aire.

Un trabajador y un guardia de seguridad resultaron con lesiones leves. Este último recibió un golpe con la empuñadura de un arma.

Vecinos y trabajadores del sector denunciaron que en las últimas semanas se han registrado entre siete y diez delitos similares.

TESTIGOS RELATAN EL ASALTO

Un testigo contó a Radio Biobío: “Estábamos todos desprevenidos. No teníamos nada que hacer, entraron, dijeron lo que tenía que hacer, hicieron el desastre, hicieron tiros, golpearon a clientes, golpearon al guardia de seguridad que estaba conmigo”.

El mismo sujeto agregó que estos hechos son reiterativos: “Ya estamos cansados de todo, ya van como diez robos. Van mucho. Ya no sabemos qué hacer, si hasta cerrar la farmacia”.

El guardia de seguridad herido relató: que le dieron “con la cacha de uno de los revólveres que tenían y me partieron, pues. Me agarraron como tres puntos”. Estimó que los delincuentes eran jóvenes de entre 20 y 23 años.

Actualmente, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y determinar si están vinculados a otros robos en Maipú.

