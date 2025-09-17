Home Nacional "dos personas detenidas y droga incautada deja operativo policial ..."

Dos personas detenidas y droga incautada deja operativo policial en Nueva Imperial

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, resaltó que la labor policial permitió la captura de un individuo que solía comercializar droga y exhibía armas de fuego, generando temor en los vecinos.

Eduardo Córdova
Un hombre y su hermana fueron arrestados en Nueva Imperial, Región de La Araucanía, en el marco de un operativo del OS7 de Carabineros vinculado a una investigación por tráfico de drogas.

El fiscal Garrido agregó que tanto el detenido como su hermana son originarios de la zona central del país.

El jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía, general Patricio Yánez, confirmó la captura en un operativo desplegado por personal del OS7, GOPE y de la Sección Dron, realizado en el sector El Alto de Nueva Imperial.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, aseguró que la diligencia policial devuelve la tranquilidad a los habitantes de la comuna.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, junto a los antecedentes de la investigación, donde se incautó marihuana, cocaína y armas reguladas por la Ley de Control de Armas y Explosivos.

