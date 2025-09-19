Home Nacional "“drako” se despidió del ejército en la parada militar tras 9 años..."

“Drako” se despidió del Ejército en la Parada Militar tras 9 años de servicio

Su trayectoria incluyó experiencias únicas: fue desplegado en Jefaturas de Áreas Fronterizas y trabajó con la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, llegando incluso a participar en descensos desde helicópteros. Siempre acompañado de su guía, el sargento 2° Francisco Rodríguez, con quien forjó un vínculo inseparable.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

En la Parada Militar 2025, entre la solemnidad de los himnos y el orden del desfile, no solo los soldados atrajeron las miradas. Esta vez, la emoción se centró en un miembro especial de las filas: “Drako”, un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, participó en su último desfile antes de retirarse del Ejército de Chile.

Nacido el 5 de abril de 2016 dentro de una camada institucional, pronto destacó por su temple, disciplina y lealtad inquebrantable. Durante casi una década, fue parte de la Unidad Canina Militar del Regimiento de Policía Militar N° 1 “Santiago”, donde se desempeñó en detección de explosivos, operaciones de seguridad militar e intervenciones tácticas.

Su trayectoria incluyó experiencias únicas: fue desplegado en Jefaturas de Áreas Fronterizas y trabajó con la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, llegando incluso a participar en descensos desde helicópteros. Siempre acompañado de su guía, el sargento 2° Francisco Rodríguez, con quien forjó un vínculo inseparable.

Ese lazo fue descrito con emoción por Rodríguez, quien lo calificó como un verdadero ejemplo: “El nivel de compromiso, el fiato que el amo forma con el perro es excepcional. Es muy buen perro, con un buen nivel de adiestramiento, es fenomenal, un ejemplo para los perros más nuevos”.

Sobre su carácter, el militar no dudó en resaltar: “Mi compañero de labores, ‘Drako’, es un perro único, por su carácter, su fortaleza, es muy bueno para trabajar, con una gran energía”.

Ahora, tras recibir honores en la Parada Militar, “Drako” se despide de la vida activa y comenzará una nueva etapa junto a la familia de su guía, en un merecido retiro donde seguirá entregando compañía y cariño, después de haber dedicado lo mejor de su vida al servicio de Chile.

Mayor Orellana: primera mujer en salto de paracaidistas en la Parada Militar
Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Parada Militar 2025: más de 8 mil efectivos desfilan e...

El desfile de las Fuerzas Armas es el último en el Gobierno del Presidente Boric. Será protagonizado por un total de 8.334 efectivos, de los cuales 846 son mujeres.

Leer mas
Nacional

Mayor Orellana: primera mujer en salto de paracaidista...

La demostración fue parte de la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales (Escpar y FEs), institución que ha formado a generaciones de militares especializados en estas arriesgadas maniobras.

Leer mas
Triunfo

La U no aprovechó la ventaja numérica ante Alianza en ...

El conjunto azul, con un jugador más por cerca de 30’ minutos, igualó sin goles con el cuadro “íntimo” en Perú y definirá en Coquimbo su paso a semis del torneo continental.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/