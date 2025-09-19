“Drako” se despidió del Ejército en la Parada Militar tras 9 años de servicio

En la Parada Militar 2025, entre la solemnidad de los himnos y el orden del desfile, no solo los soldados atrajeron las miradas. Esta vez, la emoción se centró en un miembro especial de las filas: “Drako”, un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, participó en su último desfile antes de retirarse del Ejército de Chile.



Nacido el 5 de abril de 2016 dentro de una camada institucional, pronto destacó por su temple, disciplina y lealtad inquebrantable. Durante casi una década, fue parte de la Unidad Canina Militar del Regimiento de Policía Militar N° 1 “Santiago”, donde se desempeñó en detección de explosivos, operaciones de seguridad militar e intervenciones tácticas.



Su trayectoria incluyó experiencias únicas: fue desplegado en Jefaturas de Áreas Fronterizas y trabajó con la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, llegando incluso a participar en descensos desde helicópteros. Siempre acompañado de su guía, el sargento 2° Francisco Rodríguez, con quien forjó un vínculo inseparable.



Ese lazo fue descrito con emoción por Rodríguez, quien lo calificó como un verdadero ejemplo: “El nivel de compromiso, el fiato que el amo forma con el perro es excepcional. Es muy buen perro, con un buen nivel de adiestramiento, es fenomenal, un ejemplo para los perros más nuevos”.



Sobre su carácter, el militar no dudó en resaltar: “Mi compañero de labores, ‘Drako’, es un perro único, por su carácter, su fortaleza, es muy bueno para trabajar, con una gran energía”.



Ahora, tras recibir honores en la Parada Militar, “Drako” se despide de la vida activa y comenzará una nueva etapa junto a la familia de su guía, en un merecido retiro donde seguirá entregando compañía y cariño, después de haber dedicado lo mejor de su vida al servicio de Chile.