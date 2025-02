Duras críticas de la oposición por traspasos de la Corfo al Gobierno

La polémica acerca de los $3.500 millones de dólares que solicitó el Ministerio de Hacienda a la Corporación del Fomento de la Producción (Corfo) despertaron duras críticas de la oposición, más allá de que el Gobierno, a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, haya calificado lo publicado por The Clinic como “una polémica artificial”.



“Estamos promoviendo una comisión investigadora y no descartamos ninguna acción fiscalizadora. Corfo no puede ser la caja chica pagadora para cubrir los déficits que tenga este Gobierno”, dijo a La Tercera el subjefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal.



“El señor Marcel tiene que dar una muy buena explicación y es tiempo que la directora de Presupuestos (Javiera Martínez) dé un paso al costado. No da más. Pasó de ser la mejor en su cargo, como la calificó su jefe, a ser un fiasco, un desastre en lo que es el manejo de las arcas fiscales”, sentenció el diputado.



El diputado Miguel Mellado (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien defendió que los traspasos de dinero corresponden a un procedimiento regular.



“Dicen que antes se había hecho, claro, se hizo en la pandemia para salvar vidas, para comprar vacunas, no para cuadrar una caja descalzada producto de un mal manejo financiero del Estado. Acá el ministro Marcel y la directora de Presupuestos tienen que dar muchas explicaciones”, agregó el parlamentario.



El senador Juan Antonio Coloma (UDI), manifestó que “tener claridad de las cuentas fiscales, de los gastos, es esencial y por eso avanzar en una investigación nos parece que es lo mínimo para poder aclarar la información equivocada, errónea o literalmente falsa que la Dipres le ha entregado al Parlamento y al país respecto a la estimación de ingresos y de gastos del Estado”.



El diputado Felipe Donoso (UDI), en tanto, señaló que “se ha gastado en exceso durante las últimas dos ejecuciones presupuestarias. Este año ya no da para más. Por mucho que sea un año eleccionario, el gobierno tiene que saber ejecutar lo que efectivamente ingresa y comenzar a pagar sus deudas. Ha gastado más que los gobiernos que enfrentaron pandemia o terremotos”.