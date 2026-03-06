EEUU y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer formalmente sus relaciones diplomáticas, las cuales estaban interrumpidas desde comienzos de 2019. El anuncio representa un nuevo avance en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.

La decisión se produce después de la captura de Nicolás Maduro en enero, en una operación impulsada por el gobierno de Donald Trump. Desde entonces, ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento político.

El Departamento de Estado confirmó el acuerdo mediante un comunicado oficial. “Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señala el documento.

El texto también detalla el objetivo del nuevo escenario bilateral. “Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, agrega el comunicado.

El plan impulsado por Washington contempla tres fases para el futuro político de Venezuela: estabilización, recuperación económica y transición democrática. Este esquema fue planteado tras la caída del gobierno de Maduro.

En ese contexto, Donald Trump respaldó a la exvicepresidenta Delcy Rodríguez para liderar la primera etapa del proceso, destacando públicamente su colaboración con Estados Unidos.

Reapertura de embajadas y nuevos representantes

Washington y Caracas también comenzaron a explorar la reanudación gradual de los vínculos diplomáticos, con el objetivo de reabrir sus respectivas embajadas.

Como parte de este proceso, Laura Dogu llegó a Caracas a fines de enero como encargada de negocios de Estados Unidos, con la misión de reactivar la representación diplomática estadounidense.

Poco después, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos, en una señal de acercamiento entre ambos países.

Los lazos entre Washington y Caracas estaban suspendidos desde 2019. En ese momento, Estados Unidos reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, lo que llevó a Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas.