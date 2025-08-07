Home Economía "el fin de las tarjetas de coordenadas para transferencias electró..."

El fin de las tarjetas de coordenadas para transferencias electrónicas se posterga por un año

El anuncio surge tras recibir críticas de diversos sectores, debido al impacto que esta medida podría generar en la población adulta mayor, quienes en muchos casos no manejan con soltura las herramientas digitales o carecen de acceso a ellas.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció este miércoles que ha decidido aplazar hasta el 1 de agosto de 2026 la eliminación de las tarjetas de coordenadas como método de autenticación para pagos y transacciones electrónicas.

El anuncio surge tras recibir críticas de diversos sectores, debido al impacto que esta medida podría generar en la población adulta mayor, quienes en muchos casos no manejan con soltura las herramientas digitales o carecen de acceso a ellas.

El objetivo, según explicó el regulador, es brindar un mayor plazo a los emisores de medios de pago para que puedan implementar de manera gradual sistemas de autenticación más robustos, tomando en cuenta especialmente a los usuarios que aún dependen de métodos impresos como las tarjetas de coordenadas.

Esta decisión forma parte de los cambios introducidos por la Norma de Carácter General N° 538, publicada en junio pasado, que busca elevar los estándares de seguridad en la identificación de clientes por parte de las instituciones financieras, con el propósito de reducir los riesgos de fraude en operaciones digitales.

Junto con la prórroga, la CMF también decidió postergar la entrada en vigor de los casos obligatorios de uso de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), de modo que ambas medidas comiencen simultáneamente en agosto del próximo año.

Alertan “barrera de exclusión” para adultos mayores tras el fin de las tarjetas de coordenadas
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

PDI desmantela taller ilegal con productos por más de ...

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio particular en Cerrillos y en el lugar se incautaron 1.116 prendas de vestir falsificadas de diferentes marcas, 220.000 cigarrillos de contrabando y una máquina prensadora para estampar logos. El valor recuperado en especies durante el allanamiento fue de $62.060.000.

Leer mas
Nacional

Fiscalía inspecciona zonas clausuradas de mina El Teni...

“Vamos a levantar evidencia física, esperamos hacer fijaciones fotográficas, registros de video, y también aplicar un scanner para las zonas donde no podamos acceder por temas de seguridad”, explicó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

Leer mas
Nacional

Realizan evacuación preventiva en Clínica Santa María:...

El incidente se produjo en la Torre A del hospital, ubicado en Avenida Santa María 0500, que cuenta con seis pisos dedicados a pabellones quirúrgicos y de maternidad, además de uno de hospitalización y otro de radiología.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/