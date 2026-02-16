Home Vanguardia "“Él me buscó…”: carla ballero aclara rumores de supuesto romance ..."

“Él me buscó…”: Carla Ballero aclara rumores de supuesto romance con Tomás Vodanovic

La comunicadora descartó haber tenido una relación amorosa con el alcalde de Maipú, pero admitió que Vodanovic “a través de Instagram me escribió y me parecía un tipo muy interesante, intelectualmente hablando”.

Leonardo Medina
“Él me buscó…”: Carla Ballero aclara rumores de supuesto romance con Tomás Vodanovic

Una comentada confesión realizó recientemente Carla Ballero, quien rompió el silencio y se refirió a los rumores que la vincularon sentimentalmente con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. 

En medio de su participación en el programa de Mega, “Only Friends”, la comunicadora fue consultada por dichas especulaciones.

Al respecto, la ex “Morandé con compañía” indicó que “no, no es verdad. No pinché con Tomás. Tuvimos muy buena  onda y todo, pero no daba… No tuvimos una relación”. 

De igual forma, Ballero admitió que “él me buscó. A través de Instagram me escribió y me parecía un tipo muy interesante, intelectualmente hablando”. 

“Piensa distinto a mí en política, pero finalmente pensamos muy parecido. Nuestras conversaciones eran muy entretenidas, terminamos siendo muy buenos amigos”, sostuvo. 

Asimismo, manifestó que “nos juntamos varias veces, pero nos demoramos mucho en juntarnos, él es muy chico. Tiene 10 años menos que yo, ya era alcalde cuando nos conocimos”. 

“Me interesa cómo pensaba y terminamos teniendo muy buena onda, pero no llegó a más, no tendría por qué esconderlo. Si realmente nos hubiésemos gustado, habríamos terminado siendo pareja. Pero no me gusta exponerlo a él”, añadió. 

Ballero, además, señaló que “nos gustamos. Para que él me hablara, era porque le gustaba. Pero le gustaba como la chica de la TV, era muy gracioso, como un admirador chico”. 

Incluso, dio a conocer que el jefe comunal “se acordaba cuando él estaba en el colegio y una de las estrellas que tenía como invitado fui yo. Él era chico y yo ya era famosa”. 

“Me miraba como un amor platónico. Cuando nos conocimos era muy nada que ver, es menor que yo, muy buena onda”, expresó. 

Source Texto: La Nación
https://www.lanacion.cl

