El Museo de Bomberos celebra el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

Este sábado 23 de agosto, el MuBo invita a descubrir el patrimonio bomberil con talleres, cuentacuentos y actividades para aprender a prevenir emergencias.

Patricia Schüller Gamboa
La fiesta cultural más grande de Chile está de regreso, y el Museo de Bomberos de Santiago dice presente. El próximo sábado 23 de agosto, el recinto cultural se sumará a la celebración del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes y abrirá sus puertas de forma gratuita, de 10:00 a 18:00 horas.

La celebración, organizada por el Ministerio de las Culturas, busca relevar el patrimonio nacional con actividades para la infancia y la juventud, y el MuBo se suma con una propuesta especialmente pensada para la ocasión.

Durante toda la jornada, las y los visitantes podrán recorrer libremente las salas del museo, participar en recorridos mediados de carácter familiar y disfrutar de un taller de manualidades bomberiles.

A las 12:00 horas se realizará un encuentro con Claxon, el rinoceronte bombero, y Maqui, la puma bombera, quienes enseñarán a niñas y niños cómo actuar en caso de una emergencia por fuego. Más tarde, a las 16:00 horas, tendrá lugar un entretenido cuentacuentos para que las y los más pequeños imaginen, sueñen y se acerquen al mundo de la narración y la lectura.

Las primeras 50 familias que lleguen al MuBo recibirán un ejemplar gratuito del libro Aventura familiar en el MuBo, y las niñas y niños de hasta 10 años podrán llevarse un carro bomba armable de cartón.

La invitación a descubrir el patrimonio bomberil también permitirá conversar con voluntarias y voluntarios de Bomberos y capturar el momento junto a carros bomba, en Santo Domingo 978, Santiago, a pasos del Metro Plaza de Armas.

