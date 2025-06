Elizalde por dichos de Matthei a vocera (s): “Me parece absurdo que se le pida que no voceree”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como absurdo el llamado de Evelyn Matthei a la vocera (s), Aisén Etcheverry, a no cumplir su rol, luego de la polémica por el penal de Punta Peuco en que la candidata presidencial de Chile Vamos le pidió que se quedara callada.



“Los tiempos en que unos pocos creían tener el derecho de silenciar a los que pensaban distinto afortunadamente son parte del pasado. Luchamos para recuperar la democracia para que exista libertad de expresión”, dijo Elizalde en “Tolerancia Cero”, de CNN Chile.



“Incluso me parece absurdo que se le pida a una vocera que no voceree. Su responsabilidad como ministra de Estado es, precisamente, dar a conocer puntos de vista y opiniones respecto de consultas que le hacen los periodistas”, añadió.



“No me parece que sea un tono adecuado”, planteó el ministro del Interior, agregando que “ustedes vieron la imagen, le quitan el micrófono a su vocero o jefe de campaña (Diego Paulsen). Yo creo que el principio básico es que en un país democrático existe libertad de expresión y la gente puede formar parte del debate”, consignó Emol.

“Lo que había dicho la ministra vocera es que una vez más Matthei se había puesto en el lado equivocado respecto a los derechos de la gente. Bueno, esa fue la frase que planteó la vocera, frase que yo comparto, y no me parece que nadie puede tener derecho a mandar a callar a nadie”, concluyó.